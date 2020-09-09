Xiaomi, EKG özellikli MIJIA Sports ECG tişörtünü tanıttı

Xiaomi, kendi alt markası MIJIA’nın yeni ürünü MIJIA Sports ECG adlı tişörtü resmi olarak tanıttı. Bu tişört, sahip olduğu elektrokardiyografi modülüyle kendisine ekstra bir albeni katıyor.

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Kalp atışını ölçebilen tişört: MIJIA Sports ECG

Xiaomi, aslında MIJIA Sports ECG’yi bu ayın başlarında kitlesel fonlama projesi olarak başlatmıştı ve destek aldığı takdirde tişörtün üretimine başlayacaktı. Kitlesel fonlamanın başlamasından itibaren 12 bin kişinin destek verdiği MIJIA Sports ECG, nihayet Xiaomi tarafından resmen hayata geçirildi.

Resmi notlara göre MIJIA Sports ECG’nin estetiksel anlamda geleneksel sportif tişörtlerden hiçbir farkı yok. Tişört, ilk başta egzersiz yapanların hareket becerilerini ve kas hareketlerini kolaylaştıran özel bir dokuma teknolojisiyle tasarlanan bu tişörtün elastik ve hafif yapısıyla kendisini ön plana çıkarıyor.

Bunun dışında MIJIA Sports ECG, adından da anlaşılacağı üzere, sahibinin kalp atışlarını takip etmek amacıyla bünyesinde bir adet COTECH sensörü bulunduran EKG modülüyle kendisini geleneksel tişörtlerden ayırıyor ve ekstra bir albeni kazanıyor. Bu EKG modülünün yalnızca bir dakikada elektrokardiyogram gerçekleştirebildiği ifade ediliyor. Xiaomi’nin giyilebilir cihazları için geliştirdiği uygulamayla da konuşabilen MIJIA Sports ECG’nin bu özelliği sayesinde kalp atışlarımızı gerçek zamanlı takip edebiliyoruz.

Ek olarak, Xiaomi MIJIA ECG’nin kullanıcıları tehlikeli kalp atış hızlarına karşı uyarabilen entegre aydınlatma ışığına da sahip olduğunu ekleyelim. Aydınlatma ışığı, kalbin atış hızına göre değişen çeşitli renkler aracılığıyla kullanıcıyı potansiyel bir tehlikeye karşı uyarıyor. Böylelikle tişört, hem kullanıcıya hem de tıbbi uzmanlara veri sağlamış oluyor.

Bu arada tişört, şu an 44 dolar fiyatla satılıyor. Bakalım Xiaomi, bugünkü kurla 329 TL eden MIJIA Sports ECG’yi Türkiye’ye getirecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz.