Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi, EKG özellikli MIJIA Sports ECG tişörtünü tanıttı
Xiaomi, kendi alt markası MIJIA’nın yeni ürünü MIJIA Sports ECG adlı tişörtü resmi olarak tanıttı. Bu tişört, sahip olduğu elektrokardiyografi modülüyle kendisine ekstra bir albeni katıyor.
İlginizi çekebilir: Realme C11 elimizde! | 5.000 mAh bataryalı telefonun kutusunu açıyoruz!
Kalp atışını ölçebilen tişört: MIJIA Sports ECG
Xiaomi, aslında MIJIA Sports ECG’yi bu ayın başlarında kitlesel fonlama projesi olarak başlatmıştı ve destek aldığı takdirde tişörtün üretimine başlayacaktı. Kitlesel fonlamanın başlamasından itibaren 12 bin kişinin destek verdiği MIJIA Sports ECG, nihayet Xiaomi tarafından resmen hayata geçirildi.
Resmi notlara göre MIJIA Sports ECG’nin estetiksel anlamda geleneksel sportif tişörtlerden hiçbir farkı yok. Tişört, ilk başta egzersiz yapanların hareket becerilerini ve kas hareketlerini kolaylaştıran özel bir dokuma teknolojisiyle tasarlanan bu tişörtün elastik ve hafif yapısıyla kendisini ön plana çıkarıyor.
Bunun dışında MIJIA Sports ECG, adından da anlaşılacağı üzere, sahibinin kalp atışlarını takip etmek amacıyla bünyesinde bir adet COTECH sensörü bulunduran EKG modülüyle kendisini geleneksel tişörtlerden ayırıyor ve ekstra bir albeni kazanıyor. Bu EKG modülünün yalnızca bir dakikada elektrokardiyogram gerçekleştirebildiği ifade ediliyor. Xiaomi’nin giyilebilir cihazları için geliştirdiği uygulamayla da konuşabilen MIJIA Sports ECG’nin bu özelliği sayesinde kalp atışlarımızı gerçek zamanlı takip edebiliyoruz.
Ek olarak, Xiaomi MIJIA ECG’nin kullanıcıları tehlikeli kalp atış hızlarına karşı uyarabilen entegre aydınlatma ışığına da sahip olduğunu ekleyelim. Aydınlatma ışığı, kalbin atış hızına göre değişen çeşitli renkler aracılığıyla kullanıcıyı potansiyel bir tehlikeye karşı uyarıyor. Böylelikle tişört, hem kullanıcıya hem de tıbbi uzmanlara veri sağlamış oluyor.
Bu arada tişört, şu an 44 dolar fiyatla satılıyor. Bakalım Xiaomi, bugünkü kurla 329 TL eden MIJIA Sports ECG’yi Türkiye’ye getirecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Aksesuar
Karşınızda dünyanın ilk çerçevesiz akıllı saati: Rollme Hero
Rollme’yi son zamanlarda akıllı saat endüstrisinde yeni yeni görmeye başlıyoruz. Rakipleri kadar pek ilgi çekici olmasa da firmanın yeni duyurduğu Rollme Hero modeli, alışılmışın dışında bir akıllı saat tasarımıyla geliyor.
İlginizi çekebilir: Dünyanın en küçük 4K mini bilgisayarı GMK NucBox ortaya çıktı!
Ekran – kasa oranları iyileştikçe akıllı telefonların ekranında çerçeve görmemeye başladık. Ancak ne yazık ki akıllı saatler için böyle bir durum söz konusu değil. O kadar rahatsız edici olmasa da akıllı saatlerin de artık tasarımsal anlamda ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğu aşikar, bu devrim niteliğindeki revizyon ise Rollme’den gelecek. Zira firma, gerçekten çerçevesiz ekranlı bir akıllı saat için kolları sıvamış durumda.
“Akıllı saat” tasarımının yeniden yorumlandığı akıllı saat: Rollme Hero
Rollme’ye göre bir akıllı saatte tam ekran deneyimi sunmak için muazzam bir çaba ve ileri seviye mühendislik gerekiyor. İşte şirket, uzun süren mühendislik çalışmaları neticesinde Rollme Hero modelinde çerçeveden arındırılmış bir ekran tasarımıyla sınırları aşmayı başardıklarını söyledi.
Rollme Hero ile alakalı teknik ve tasarımsal diğer bilgiler oldukça sınırlı, çünkü Rollme bu cihazı tam anlamıyla hazırlamamış. Ancak saatin ortaya çıkan görüntülerine baktığımız zaman epey sade ve şık bir görünüme sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca diğer ikonların ve saat verilerinin de sıkışık olmaması, cihazın şıklığını daha şık hale getiriyor. Saatin hem analog hem de dijital olarak aynı anda kullanılabilir olması da çerçevesiz ekranın bir başka nimeti.
Rollme Hero akıllı saatin resmi web sitesinde, MediaTek MT6739 yonga setine ve 3 GB RAM + 32 GB dahili hafızaya sahip olduğu belirtiliyor. Bu işlemcinin özelliklerinden yola çıkarak, Rollme Hero’da büyük olasılıkla LTE ve Bluetooth 4.2 desteği olacağını öngörebiliriz. Saat formunda olduğundan dolayı cihazın suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip olması bekleniyor.
Öte yandan Hero aslında tek bir model değil, ek olarak Rollme Hero Pro adlı bir üst model daha bulunuyor. Rollme’nin bu modelde de bir ilki; Qualcomm’un giyilebilir cihazlar için ürettiği Snapdragon Wear 4100+ yonga setini kullanan ilk akıllı saati üretmeyi başardığını ekleyelim. 12 nm üretim sürecinden geçen bu yonga seti, kardeşlerine göre %85′e kadar daha yüksek hızlı çalışabiliyor. Ayrıca yonga setinde, akıllı saatin grafiklerinden sorumlu olacak bir adet de Adreno A504 GPU yer alıyor.
Her iki modelin de akıbetinin ne olacağı ve ne zaman son kullanıcıyla buluşacağı belli değil. Ancak şüphesiz akıllı saat dünyasında yeni bir rekabet ortamı yaratacaklar.
Aksesuar
Honor, IFA’da yeni akıllı saatlerini ve dizüstü bilgisayarını duyurdu!
Honor, Berlin IFA 2020’de düzenlenen etkinlikte yeni akıllı saatleri, dizüstü bilgisayarlarını ve eko sistem ürünlerini tanıttı. Firma, dünyanın her yerindeki gençler için akıllı yaşam stratejisini güçlendirmeye devam ediyor.
İlginizi çekebilir: MSI, Summit adını verdiği iş dünyası odaklı laptop serisini duyurdu
Honor, Avrupa’nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020 kapsamında yeni akıllı yaşam ürün ve teknolojilerini tanıttı. “Akıllı yaşamı genişlet” temasıyla düzenlenen basın konferansında markanın en yeni ürünleri tanıtıldı. Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES akıllı saatler, Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayar, Honor Pad 6 tablet ile üç yeni eko sistem ürünü, etkinlikte kullanıcıların karşısına ilk defa çıktı. Bu ürünlerle birlikte Honor, 1+8+N IoT stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor.
Honor Watch GS Pro: Macera severler için tasarlandı!
Honor Watch GS Pro, maceracıların performanslarını artırmaya ve doğayı keşfetmeyi sevenlere yardımcı olan, güçlendirilmiş bir akıllı saat. Tam 25 günlük bir pil ömrüne sahip olan akıllı saat, mevcut pazardaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatlerden biri. Askeri standartlardaki MIL-STD-810G testlerini geçen Watch GS Pro, zorlu koşullara dayanması için üretildi.
Yüksek hassasiyete sahip, yerleşik çift uydu konumlandırma sistemine sahip olan akıllı saat, rotadan dönüş ve rotadan sapma uyarısı gibi özellikleriyle de doğayı endişe etmeye gerek kalmadan keşfetmenize yardımcı oluyor. Buna ek olarak Watch GS Pro, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100’den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor. Akıllı saat tüm bu özelliklerin yanında, pek çok tıbbi takip özellikleriyle de sağlıklı bir yaşam sürdürmenize yardımcı olacak.
Honor Watch ES: Kişisel antrenörünüz hep yanınızda
Watch ES, sağlıklı bir yaşam hedefleyenler için şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. 1.64 inç’lik AMOLED ekranı, 95 antrenman modu, yağ yakma ve karın kası antrenmanı gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu bulunuyor. Bir grup sağlık/fitness takibi özellikleriyle de Watch ES, aktif yaşam tarzını destekliyor
Honor MagicBook Pro: Yaratıcılığınızı açığa çıkarmak için güç kaynağınız
Microsoft Windows 10 yüklü halde sunulan MagicBook Pro, profesyonellerin üretkenliklerini artırmaya ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olan bir dizüstü bilgisayar. Radeon Grafikli AMD Ryzen 5 4600H işlemciye sahip olan MagicBook Pro, akıcı performans gösterebiliyor.
MagicBook Pro, hızlı 512GB PCIe NVMe SSD sürücüye ve 16GB DDR4 çift kanal bellekle donatıldı. Dosya okuma ve aktarımında yüksek hız sağlıyor. Bununla birlikte 16.1 inç FullView ekranı da %100 sRGB renk gamıyla birlikte fotoğraf, film ve web’de gezinme dışında daha yüksek renk doğruluğu sunuyor. Tutarlı görsel parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de yeterli performans sunuyor. 369 mm x 234 mm x 16.9 mm’lik küçük boyutlarıyla kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. Kullanıcıların rahat bir şekilde oyun oynamalarına, film izlemelerine ve çalışmalarına da imkân tanıyor.
AMD işlemcilerle yenilenen MagicBook 14 ve 15, minimal tasarım ve FullView ekranla birlikte kullanıcıların bilgisayar deneyimini Ryzen 5 4500U işlemcilerle geliştiriyor. MagicBook serisine eklenen bu yeni ürünler, markanın en yüksek kalite ve ürünlerinde en iyi ustalığı sunma hedefini temsil ediyor.
Honor Pad 6 ve yeni Honor Choice ekosistem ürünleri
Düzenlenen etkinlikte Honor, Pad 6 tablet ve içinde Percussion Massage Gun EVO masaj aleti, usmile Sonic Elektrikli Diş Fırçası P1001 ve Antibakteriyel Kablosuz Elektrikli Süpürge’nin bulunduğu üç yeni Choice ekosistem ürününü tanıttı.
10.1 inç’lik Full HD ekran ve simetrik 1620 güçlü çift hoparlör barındıran Pad 6, kullanıcılara gerçek anlamda büyüleyici bir sesli-görsel deneyim sunuyor. Sadece 460 gram ağırlığındaki ve 7.55mm’lik kalınlığındaki HONOR Pad 6, Wi-Fi ve LTE seçenekleriyle gelişmiş bağlantılar sunarken, kullanıcılar için mükemmel bir günlük yardımcı görevi görecek.
Yeni ürünlere IFA’dan ödül geldi!
Honor bu yeni ürünleri, 2020 IFA Ürün Teknik İnovasyon Ödülü’nü kazandı. Bu ödül, tüketici elektroniği endüstrisindeki öncü ürünlere veriliyor. Watch GS Pro, Dış Mekan İnovasyon – Giyilebilir Altın Ödülü’nü kazanırken, MagicBook Pro ise Yüksek Performanslı Yenilikçi Dizüstü Bilgisayar Altın Ödülü’nü aldı.
Etkinlik ve ödüllerle ilgili konuşan Honor Global Başkanı George Zhao şunları söyledi “Honor, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara rakipsiz ürünleri, rakipsiz fiyatlarla sunmakta kararlı. Bunun bir sonucu olarak kullanıcılardan aldığımız geri dönüşleri görmekten dolayı mutluyuz.
Router 3, Tech Advisor tarafından en iyi bütçe dostu router’lardan biri olarak öneriliyor. Bununla birlikte Honor, PC ve giyilebilir teknolojiler pazarında bir önceki yıla göre 2020’nin ilk yarısında sırasıyla %287.9 ve %235’lik bir büyüme gösterdi. Gençler yaşamanın, çalışmanın ve oynamanın yeni yollarına alışırken, Honor da kendini yenilikçi teknoloji ve ilham veren ürünlerle genç insanları güçlendirmek ve akıllı yaşamlarını genişletmeye adamış durumda.”
Giyilebilir Teknoloji
TCL; akıllı saat, TWS kulaklık ve 2 yeni Android tabletini tanıttı!
TCL, devam eden IFA 2020 etkinliği gölgesinde yeni ürünlerini duyurdu. Berlin’de düzenlenen etkinlikte şirket, ürün yelpazesine eklediği bir TWS kulaklık, akıllı saat ve iki yeni tabletini tanıttı.
İlginizi çekebilir: Qualcomm, yeni laptop işlemcisi Snapdragon 8cx Gen2’yi duyurdu
TCL’in yeni tanıttığı ürünlerle akıllı saat, kablosuz kulaklık ve Android tablet pazarında rekabeti kızıştırmak istediği anlaşılıyor. Orta seviye özelliklerle uygun fiyat vaat eden tabletler, şirketin NXTVISION ekran teknolojisiyle destekleniyor. TWS kulaklıklar, gürültü engelleme özelliğine sahipken; akıllı saat ise, tüm rakiplerinde yer alan standart aktivite takip özelliklerinin yanı sıra bir de 4G desteğiyle geliyor.
Tanıtılan ürünlerin özellikleri elbette ki bunlarla sınırlı değil. Şimdi detaylı olarak TCL’in yeni ürünlerinden bahsedelim.
TCL 10 TABMAX
TCL 10 TABMAX, LCD panel ile desteklenen 10.36 inç FHD çözünürlüğe sahip ince çerçeveli bir ekran tasarımını bünyesinde barındırıyor. TCL Stylus kalem desteğine de sahip olan bu tablet, arka tarafında LED flaşlı 13 MP; ön tarafında ise 8 MP kamerayla beraber günü kurtarır nitelikte bir fotoğraf deneyimi sunacak.
Depolama tarafında 4GB RAM + 64 GB dahili hafızaya sahip olan TCL 10 TABMAX’ın 8.000 mAh kapasiteli bataryası, güç ihtiyacını ise USB 2.0 destekli Type-C portu üzerinden 18W’lık şarj cihazıyla giderecek. Donanım tarafına baktığımızda ise tabletin MediaTek MT8768T işlemciye sahip olduğunu görüyoruz.
TCL 10 TABMAX teknik özellikleri
Ekran: 10.36 inç, 2000 x 1200 piksel, 224 ppi, IPS LCD
Yazılım: Android 10
CPU: MediaTek MT8768T (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53)
GPU: Mali-G72 MP3
Depolama: 4 GB RAM + 64 GB dahili hafıza
Kamera: 12 MP arka + 8 MP ön / 1080P@30FPS video
TCL 10 TABMID
Adından da anlaşılacağı üzere TABMID, ağırlıklı olarak multimedya tüketimine yönelik tasarlanmış. TCL’in NXTVISION teknolojisine sahip olan bu tablette, diğer modele nazaran daha büyük üst ve alt çerçevelerin yer aldığını belirtelim. Ayrıca TCL 10 TABMID’in 8 inç boyutundaki Full HD ekranı, yine diğer modelde olduğu gibi LCD panelle destekleniyor.
Depolama tarafında 4GB RAM + 32 GB dahili hafızaya sahip olan TCL 10 TABMID’in 5.550 mAh kapasiteli bataryası ise USB 2.0 Type-C portu üzerinden şarj ediliyor. Qualcomm Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alan cihazın diğer özellikleri arasında ise kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcı yer alıyor.
TCL 10 TABMID teknik özellikleri
Ekran: 8 inç, 1920 x 1200 piksel, LCD
Yazılım: Android 10
CPU: Qualcomm Snapdragon 665 (4×2.0 GHz & 4×1.8 GHz)
GPU: Adreno 610
Depolama: 4 GB RAM + 32 GB dahili hafıza
Kamera: 8 MP arka + 5 MP ön
MOVETIME akıllı saat
Uzun süredir akıllı saat pazarında varlığını hissettiren TCL, yeni ürünüyle bu ürün yelpazesini genişletiyor. Yeni akıllı saat, 1.41 inç boyutunda AMOLED temelli bir ekrana sahip. Ayrıca bünyesinde 4G bağlantısı da barındıran cihaz, daha büyük simgeler, kullanışlı saat yüzleri ve yaşlılar için özel hazırlanmış grafik arayüzleri içeren benzersiz bir kullanıcı arayüzü sunuyor.
TCL bu saati düşme algılama, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, navigasyon, sesli asistan ve hayatı kolaylaştıran bir sürü özellikle donattığını belirtti. Ek olarak cihaz, kalbindeki 600 mAh bataryasıyla da 2 gün normal kullanım ve 5 gün bekleme süresi vaat ediyor.
MOVETIME teknik özellikleri
Ekran: 1.41 inç, 320 x 260 piksel, AMOLED
Yonga seti: Qualcomm Snapdragon Wear 2500
Suya dayanıklılık sertifikası: IP67
MOVEAUDIO S200 TWS kulaklık
TCL, IFA 2020′deki etkinliğinde bir adet de MOVEAUDIO S200 adlı TWS kulaklığını tanıttı. Bu kulaklık, Elektronik Gürültü Engelleme (ENC) teknolojisi ve 12 mm sürücüleri ile orta seviyeye göz kırptığını açıkça belli ediyor.
Buna ek olarak IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan S200′ü Bluetooth 5.0 ile akıllı telefonunuza bağlayarak 3.5 saate kadar keyifle kullanabilirsiniz.