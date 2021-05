XIAOMI MI BAND 6 İNCELEME | Almaya değer mi?

ROG Strix Go BT versiyonu incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un oyuncu markası ROG’ye ait ROG Strix Go BT modeli, ROG Strix Go ailesinin Bluetooth odaklı ve boom mikrofonu olmayan versiyonu ile karşımıza çıkıyor.

Mobil oyuncuların konforu başta olmak üzere konssol ve PC oyuncuların da dikkatini çekebilecek kulaklığın detayları videomuzda!