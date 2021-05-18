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XIAOMI MI BAND 6 İNCELEME | Almaya değer mi?
Xiaomi Mi Band 6 incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi’nin en yeni ve en büyük ekrana sahip akıllı bilekliği olan Mi Band 6’nın detayları videomuzda!
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XIAOMI MI BAND 6 İNCELEME | Almaya değer mi?
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Band 6, 1.56 inçlik AMOLED bir ekran ile geliyor. Xiaomi’ye göre bu ekran, önceki nesile %50 daha büyük görüntüleme alanına sahip. Ayrıca ekran, 326 PPI piksel yoğunluğu ile oldukça kaliteli bir deneyim sunmakta. Bununla birikte Band 6, 30 adet profesyonel spor modunun otomatik olarak tanınmasını destekliyor. Cihaz, 100’den fazla saat ekranı sunuyor.
Sağlık özelliklerine geldiğimizde ise Mi Band 6, önemli yükseltmeler ile geliyor. Cihaz, kullanıcılara yardımcı olacak yeni bir kan/oksijen oranı sensörüne sahip. Ayrıca bu akıllı bileklik, kalp atışı sensörünü de içinde barındırıyor. Bununla birlikte Xiaomi, bileklikte birinci sınıf kalp atış hızı izleme özelliği bulunduğunu belirtiyor. Mi Band 6‘nın 14 güne varan pil süresi bulunmakta. Fakat bizim kullanımımızda 5 gün dayandığını gördük. Cihazda 50 metre boyunca su geçirmezlik sertifikası ve NFC desteği de mevcut.
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80 ms gecikme sunan TWS! | OPPO Enco Air incelemesi
OPPO Enco Air incelemesiyle karşınızdayız. TWS kulaklıkların oyunlarda yaşanan gecikmesi nedeniyle tercih edilmediğini biliyoruz. Ancak OPPO Enco Air, oyun modunda 80 ms gecikme değeri ile oyun odaklı kulaklık arayanlar için ideal bir yapıda.
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80 ms gecikme sunan TWS! | OPPO Enco Air incelemesi
OPPO Enco Air özellikleri
12 mm titanyum kompozit sürücü barındıran Enco Air, açık bir kulaklık yapısında geliyor. Apple AirPods ve Huawei Freebuds 3 gibi bir yapıda gelen OPPO Enco Air, kulağınıza rahat oturuyor. Kaliteli bir plastik malzemeden üretilen Enco Air, IPX4 sertifikasına da sahip.
Android ve iOS desteği sunan kulaklık, OPPO cihazlar ile elbette daha iyi çalışıyor. Açılır açılmaz eşleme sistemi bulunan kulaklık Apple’da olduğu gbi kapağı açılınca ColosOS 11 ve üzeri destekli OPPO telefonlarda kulaklıkların ve kutunun şarj oranını gösteriyor.
Tek kullanımda 4 saat, şarj kutusu ile 24 saate varan kullanım ömrüne sahip olan OPPO Enco Air, 10 dk şarj ile 8 saat oynatma desteği sağlıyor. Kutu ise kulaklıkları 5 kere şarj edebiliyor.
Gürültü engelleme destekli telefon görüşmesi imkanı sunan kulaklıklarda ANC desteği ise yok. Fakat ses düzeyi gayet yeterli, basları ise vurgulu. Bluetooth 5.2 desteği sayesinde cihazı istediğiniz tek kulaklık ile kullanabilirsiniz, fakat kulaktan çıkarınca durma gibi bir özelliği de olmadığını belirtelim.
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ROG STRIX GO BT inceleme | Mobil oyun odaklı kulaklık!
ROG Strix Go BT versiyonu incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un oyuncu markası ROG’ye ait ROG Strix Go BT modeli, ROG Strix Go ailesinin Bluetooth odaklı ve boom mikrofonu olmayan versiyonu ile karşımıza çıkıyor.
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Mobil oyuncuların konforu başta olmak üzere konssol ve PC oyuncuların da dikkatini çekebilecek kulaklığın detayları videomuzda!
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ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
Huawei’nin ince ve narin tasarımlı saati olan Watch Fit Elegant, Band 6’ya göre daha büyük, markanın saat ailesine göre daha küçük boyutta geliyor.
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İçindekiler
ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
Huawei Watch Fit Elegant, 10,7 mm inceliğinde ve 27 gram ağırlığında geliyor. Floroelastomer malzemeden üretilen ve hem esnek yapıda hem de dayanıklı 20 mm kayış da kullanılmış. Saati Elegant yapan bir diğer etmen ise paslanmaz çelik kasası. Böylece klasik Watch Fit’e göre daha sağlam ve daha şık olmayı başarıyor.
Huawei Watch Fit Elegant özellikleri
Huawei Health uygulamasında bulunan yüzlerce saat arayüzü arasından kıyafetinize ve uygun seçimler yapabilirsiniz. Birçoğu ücretsiz olan saat arayüzlerinden ücretli olanları da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda eğer bir Huawei telefon kullanıyorsanız, markanın One Hop adlı özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik ile telefonunuzda sevdiğiniz bir resmi – ki bu sevdiğiniz kişinin, çocuğunuzun ya da evcil hayvanınızın olabilir – açıp Huawei Watch Fit Elegant saatinize dokundurarak o resmi saat arayüzü olarak kullanabilirsiniz.
Watch Fit tasarımsal olarak gençlere yönelik bir saat olduğunu söylemiştik. Elegant versiyonu ise daha şık ve özellikle kadın kullanıcıların hoşuna gideceğini düşünüyorum. 1,64 inç AMOLED Full View ekran ile gelen saat, karşıdan bakıldığında köşeden köşeye ekran hissiyatı da veriyor. 456 x 280 piksel ve 326 ppi değerinde ekranı güneş altında da kendini rahatlıkla belli edebiliyor.
Batarya özellikleri
185 mAh bataryasını bir saate doldurabilen Huawei Watch Fit Elegant 5 dakikalık şarj ile bir günü rahat çıkarabilecek bir doluma sahip oluyor. Huawei’nin verdiği değerlerde 10 gün, yoğun kullanımda ise bir hafta kullanım vadediyor. Ben kullanırken %80 olan şarjı 6 gün boyunca sorunsuz kullanabildim. Bu nedenle verdiği değerlerin doğru olduğunu görebiliyoruz.
5 ATM basınca kadar da suya dayanıklılık sunan saati yüzme sırasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ki spor modlarında yüzme takibi de yapabilmesi en güzel artılarından biri. Spor demişken; 11 profesyonel ve 85 özelleştirilmiş toplamda 96 spor modunu destekleyen saat, aynı zamanda bir spor koçu görevi de görüyor. İçerisinde animasyonlar ile nasıl yapacağınızın gösterildiği 12 fitness kursu da yer alıyor. Özellikle bu pandemi sürecinde evde daha fazla vakit geçiriyorken bu kurslar evde yapacağınız spor aktiviteleri önemli olacaktır. 13 koşu parkur desteği de evinizin etrafında ya da site içerisinde yapacağınız koşularda daha iyi bir veri toplama konusunda işe yarayacağını düşünüyorum.
Sağlık özellikleri
Tabiki bir akıllı saat olduğu için sürekli nabız, stres ve SPO2 takibi yapabilen Huawei Watch Fit Elegant, dahili GPS ile de bezenmiş. Bu sayede yapacağınız yürüyüş ve koşularda mesafe ve yol takibi de yapabileceksiniz.
Bir diğer yandan kadınlar için özel bir durum da bu cihazda mevcut. Aylık döngü takibi yapabilen Huawei Watch Fit Elegant, adet verilerinizi takip ederek bu durumunuzu da daha verimli bir şekilde görmenizi sağlıyor.
Akıllı kumanda işlevi sayesinde telefonunuzdan kablosuz kulaklığınız ile dinlediğiniz müziği kontrol edebilir, Huawei telefonlarda da kamera kontrolü yapabilirsiniz. Özellikle arka kamera ile çekeceğiniz toplu fotoğraflarda bu işlevi kullanmak fazlasıyla kolay.
Tüm bu işlemleri yapabilmek, sağlık takibini görmek adına telefonunuza Huawei Health uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Health uygulamasında günlük uyku takibi kısmı özellikle fazlasıyla detaylı. Uyku süresinin yanı sıra hafif, derin ve REM uyku durumlarını görebildiğiniz uygulamada, kendi kilo ve boy verilerinizi de ekleyerek tam bir akıllı asistan olarak kullanabilirsiniz.
Genel değerlendirme
Genel olarak baktığımızda daha zarif ve hafif bir akıllı saat olmayı başarmış. 999 TL fiyatıyla gelen saat, bu tarz özelliklere sahip en uygun fiyatlı saatlerden biri de oluyor. Kalın ve ağır bir saat yerine ince yapıda saat arayanların tercihi olacaktır. Daha uygun model arıyorsanız daha önce incelediğimiz ve buradan ulaşabileceğiniz Huawei Band 6 modeline de göz atabilirsiniz.
Son olarak; eğer Huawei Watch Fit Elegant modelini Huawei’nin online mağazasından almak isterseniz kampanya dahilinde Huawei Selfie Çubuğu’nu da hediye olarak alabilirsiniz.
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