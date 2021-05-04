Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!

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Huawei Band 6 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Watch akıllı saat serisinde yaptığı gelişmeleri Watch Fit ardından Band 6’ya aktardığını görüyoruz. Bakalım markanın yeni akıllı bilekliğinde bizlere neler sunuyor.

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Akıllı saat ve bileklikler de yavaş yavaş vazgeçilmez ürünlerden biri olmaya başladı. Farklı formlarda gördüğümüz bu ürünlerden tam bir hibrit diyebileceğimiz yeni model karşımıza çıkıyor. Huawei Band 6 bir bilekliğe göre daha fazla ekran alanı sunan tarzıyla dikkat çekici olmayı başarıyor.

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Ekran özellikleri

1,47 inçlik AMOLED FullView ekran ile gelen Band 6, adındaki FullView ibaresinin hakkını da veriyor. Bilekliğin ekranının oldukça geniş ve kullanışlı olması bu konuda önemli bir artı. Çünkü genellikle bilekliklerde dokunmatik alanın alt taraflarında kapasitif tuş görmekteyiz. Ancak Huawei Band 6’da ekranın herhangi bir noktasında dokunmatik olarak kullanmanız sağlanmış. Ayrıca menü ve ana ekrana dönüş için sağda da bir adet fiziksel buton da bulunuyor.

194 x 368 piksel çözünürlük sunan ekranın parlaklığı da oldukça yeterli. Artık şu günlerde güneş kendini fazlasıyla göstermişken ekrandaki her ibareyi rahatlıkla görebilmek bu ürünün en önemli artılarından.biri. Ekrandan bahsederken saat yüzü dediğimiz konuya da değinmek gerek. 100’den fazla yüz bulunan Band 6’da hem ücretli hem ücretsiz seçenekler mevcut. Ücretli seçenekler de 1,5 TL civarı olması da daha afilli arayüz isteyenler için oldukça uygun.

Huawei Band 6 tasarımı

18 gram ağırlığı oldukça yerinde olduğunu da belirtelim. Polimer malzemeden üretilen kasası oldukça sağlam ve aynı zamanda silikon kayışları da kaliteli bir hissiyat veriyor. Grafit Siyahı, Amber Gündoğumu ve Sakura Pembesi renk seçenekleri ile gelen bileklikte favorim Sakura Pembesi oldu.

Peki, tasarım kısmını bir kenara bırakırsak bu bileklik bizlere neler sunuyor? İsterseniz biraz da bu konuya değinelim.

7/24 sağlık takibi

Bir bileklikten bekleyeceğimiz 7/24 nabız takibi elbette Huawei Band 6 için de geçerli. Ancak bunun yanı sıra stres takibi, TruSleep 2.0 ile uyku takibi de yapıyor. Fakat en önemli özelliği kandaki oksijen oranını sürekli ölçülmesi. Birçok bileklik ve saate SPO2 takibinin geldiğini gördük.Ancak Huawei Band 6 bunu sürekli yaparak olası sorunlarda anında uyarabiliyor. Tabii uyarı vereceği bir sorun yaşamamak güzel olur 🙂

Uyku takibinde derin uyku, REM uykusu, hafif uyku ve uyanık olma durumlarının hepsini Huawei Health üzerinden görebiliyorsunuz. Tıpkı Huawei akıllı saatlerinde olduğu gibi tüm verileri bu uygulama üzerinden detaylı olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda kadınlar için adet döngüsü takibi de bu bileklikte mevcut.

Spor konusuna geldiğimizde ise 96’dan fazla spor modu bu üründe mevcut. Bu bazı saatlerdeki sayıdan bile fazla. Yeni ip atlama modu da eklenmesi bu pandemi süreci için oldukça iyi. 10 profesyonel egzersiz modu ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu ile gelen Huawei Band 6 evde ya da salonda yapacağınız tüm spor aktivitelerinde size koçluk yapabilir.

Diğer özellikler

Tüm uygulamalardan gelen bildirimleri sorunsuzca gösterebilen Huawei Band 6, hangi uygulamadan geldiğini de ikonlarla gösterebiliyor. Bu sayede her telefon bildiriminde telefona bakmak yerine akıllı bilekliğiniz üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ancak bildirimlere bir cevaplama seçeneği olmadığını belirtelim. Zaten bileklik olduğu için de bu çok doğal.

Bu kadar özelliğe rağmen 14 güne varan batarya süresi sunan Huawei Band 6, yaklaşık bir haftadır bende ve %70 şarj ile kutudan çıkan ürün %27 şarj ile halen kullanılabilir yapıda. Bu da bir kere şarj edip rahat rahat kullanmamıza olanak tanıyor.

Genel olarak baktığımız zaman hem bilekliklerden daha geniş ve kullanışlı ekranı, herm birçok spor modu desteği hem de 7/24 sağlık takip mekanizması ile 550 TL’lik fiyatını hak eden bir ürün olmuş. Saatlerin büyük ve ağır, bilekliklerin ise ince ve daha az seçenek sunmasından yakınanlar için tam bir hibrit cihaz olarak Huawei Band 6’yı fazlasıyla sevdiğimi belirtmek istiyorum. Bu bileklik olmuş!