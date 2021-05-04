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Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
Huawei Band 6 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Watch akıllı saat serisinde yaptığı gelişmeleri Watch Fit ardından Band 6’ya aktardığını görüyoruz. Bakalım markanın yeni akıllı bilekliğinde bizlere neler sunuyor.
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Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
Akıllı saat ve bileklikler de yavaş yavaş vazgeçilmez ürünlerden biri olmaya başladı. Farklı formlarda gördüğümüz bu ürünlerden tam bir hibrit diyebileceğimiz yeni model karşımıza çıkıyor. Huawei Band 6 bir bilekliğe göre daha fazla ekran alanı sunan tarzıyla dikkat çekici olmayı başarıyor.
Ekran özellikleri
1,47 inçlik AMOLED FullView ekran ile gelen Band 6, adındaki FullView ibaresinin hakkını da veriyor. Bilekliğin ekranının oldukça geniş ve kullanışlı olması bu konuda önemli bir artı. Çünkü genellikle bilekliklerde dokunmatik alanın alt taraflarında kapasitif tuş görmekteyiz. Ancak Huawei Band 6’da ekranın herhangi bir noktasında dokunmatik olarak kullanmanız sağlanmış. Ayrıca menü ve ana ekrana dönüş için sağda da bir adet fiziksel buton da bulunuyor.
194 x 368 piksel çözünürlük sunan ekranın parlaklığı da oldukça yeterli. Artık şu günlerde güneş kendini fazlasıyla göstermişken ekrandaki her ibareyi rahatlıkla görebilmek bu ürünün en önemli artılarından.biri. Ekrandan bahsederken saat yüzü dediğimiz konuya da değinmek gerek. 100’den fazla yüz bulunan Band 6’da hem ücretli hem ücretsiz seçenekler mevcut. Ücretli seçenekler de 1,5 TL civarı olması da daha afilli arayüz isteyenler için oldukça uygun.
Huawei Band 6 tasarımı
18 gram ağırlığı oldukça yerinde olduğunu da belirtelim. Polimer malzemeden üretilen kasası oldukça sağlam ve aynı zamanda silikon kayışları da kaliteli bir hissiyat veriyor. Grafit Siyahı, Amber Gündoğumu ve Sakura Pembesi renk seçenekleri ile gelen bileklikte favorim Sakura Pembesi oldu.
Peki, tasarım kısmını bir kenara bırakırsak bu bileklik bizlere neler sunuyor? İsterseniz biraz da bu konuya değinelim.
7/24 sağlık takibi
Bir bileklikten bekleyeceğimiz 7/24 nabız takibi elbette Huawei Band 6 için de geçerli. Ancak bunun yanı sıra stres takibi, TruSleep 2.0 ile uyku takibi de yapıyor. Fakat en önemli özelliği kandaki oksijen oranını sürekli ölçülmesi. Birçok bileklik ve saate SPO2 takibinin geldiğini gördük.Ancak Huawei Band 6 bunu sürekli yaparak olası sorunlarda anında uyarabiliyor. Tabii uyarı vereceği bir sorun yaşamamak güzel olur 🙂
Uyku takibinde derin uyku, REM uykusu, hafif uyku ve uyanık olma durumlarının hepsini Huawei Health üzerinden görebiliyorsunuz. Tıpkı Huawei akıllı saatlerinde olduğu gibi tüm verileri bu uygulama üzerinden detaylı olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda kadınlar için adet döngüsü takibi de bu bileklikte mevcut.
Spor konusuna geldiğimizde ise 96’dan fazla spor modu bu üründe mevcut. Bu bazı saatlerdeki sayıdan bile fazla. Yeni ip atlama modu da eklenmesi bu pandemi süreci için oldukça iyi. 10 profesyonel egzersiz modu ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu ile gelen Huawei Band 6 evde ya da salonda yapacağınız tüm spor aktivitelerinde size koçluk yapabilir.
Diğer özellikler
Tüm uygulamalardan gelen bildirimleri sorunsuzca gösterebilen Huawei Band 6, hangi uygulamadan geldiğini de ikonlarla gösterebiliyor. Bu sayede her telefon bildiriminde telefona bakmak yerine akıllı bilekliğiniz üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ancak bildirimlere bir cevaplama seçeneği olmadığını belirtelim. Zaten bileklik olduğu için de bu çok doğal.
Bu kadar özelliğe rağmen 14 güne varan batarya süresi sunan Huawei Band 6, yaklaşık bir haftadır bende ve %70 şarj ile kutudan çıkan ürün %27 şarj ile halen kullanılabilir yapıda. Bu da bir kere şarj edip rahat rahat kullanmamıza olanak tanıyor.
Genel olarak baktığımız zaman hem bilekliklerden daha geniş ve kullanışlı ekranı, herm birçok spor modu desteği hem de 7/24 sağlık takip mekanizması ile 550 TL’lik fiyatını hak eden bir ürün olmuş. Saatlerin büyük ve ağır, bilekliklerin ise ince ve daha az seçenek sunmasından yakınanlar için tam bir hibrit cihaz olarak Huawei Band 6’yı fazlasıyla sevdiğimi belirtmek istiyorum. Bu bileklik olmuş!
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TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
TaoTronics LED masa lambası çeşitlerini inceliyoruz. Biraz farklı bir ürün grubu olarak satın aldığımız bu masa lambalarının kullanışlı yönleri ve detaylarını paylaştık.
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TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
TaoTronics markalı masa lambalarına ulaşmak için; https://app.hps.im/d7ct/cd615284
Fiyat performans odaklı kulaklıkları ile dikkat çeken TaoTronics markasının 4 farklı masa lambasını inceliyoruz. LED ışık veren, sıcaklık ve parlaklık değerlerini de ayarlayabileceğiniz bu ürünler, ofiste hem detay çekimlerinde kullanılması hem de ofiste gerektiğinde kullanabilmek adına satın aldık.
TaoTronics TT-DL01
TaoTronics TT-DL01 beyaz versiyonu ile karşımızda. 5 parlaklık ayarı ve 4 farklı sıcaklık moduna sahip olan modelde dahili 5V / 1A USB çıkışı mevcut. Bu sayede masanızda ya da yatağınızın başında telefon vb. ürünleri şarj edebileceğiniz bir port ortaya çıkıyor. Çok açılı ayarlamalar yapılabilen üründe farklı modlar ve 1 saatlik zamanlayıcı kolaylığı da yer alıyor.
TaoTronics TT-DL13
TaoTronics TT-DL13 ise 2700 ile 6700 kelvin arası sıcaklık değerleri ve 7 farklı parlaklık seviyesi sunuyor. Bunu standındaki dokunmatik panel üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yine DL01 modelinde olduğu gibi USB portu bulunan üründe cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
TaoTronics TT-DL064
TaoTronics TT-DL064 modeli 3 renk modu (beyaz, sıcak beyaz ve doğal beyaz) ile 5 parlaklık seviyesi sunuyor. A sınıfı enerji tasarruflu 12W LED ampul kullanan ürün normal kullanımda 50.000 saate kadar dayabiliyor. Maksimum 1000 lüx parlaklığa çıkabilen ürün 3000 ile 6000 kelvin arasında sıcaklık değeri sağlıyor.
TaoTronics TT-DL072
TaoTronics TT-DL072 modeli ise neredeyse Ersin kadar uzun ve oynar başlığı olan bir model. 4 renk ve 4 parlaklık seviyesiyle gelen ürün, 21.6 x 4.6 cm aydınlatma alanı ile sadece bir bölgeyi değil, odayı aydınlatmak için bile kullanılabilir. Yine diğer modellerde olduğu gibi 3000 ile 6000 kelvin arasında parlaklık sunan model, koltuğun başına koyularak istediğiniz şekilde kullanım imkanı sağlıyor.
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Aksesuar
Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Xiaomi Mi Watch ile Xiaomi Mi Watch Lite modellerini beraber inceleyip kıyaslıyoruz. 500 TL ve 1000 TL fiyatları olan bu akıllı saatlerin sunduğu özelliklere ve farklarına yakından bakıyoruz.
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Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Xiaomi Mi Watch özellikleri
Xiaomi’nin yeni piyasaya çıkan akıllı saati Mi Watch, 1,39 inç ve 326 ppi değerinde AMOLED ekranı ile geliyor. 32 gram ağırlığında olan saat ortalamada 16 günlük bir kullanım ömrüne sahip. 117 spor modu ile birçok konuda yardımcı olabilen ürün, 24 saat kalp atış hızı izleme ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi detaylar da sunuyor.
100’den fazla saat şekli yer alan Mi Watch modelinde GPS, GLONASS, Galileo ve BDS konum uydularına bağlantı ile yaptığınız sporlarda doğru konum bilgisi verebiliyor. GPS açık bir şekilde spor yaparken ise 50 saat civarı bir pil ömrü sunuıyor. Yani 2 gün boyunca yoğun sporda Mi Watch yanınızda olacak. 5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Diğer saatlerden farklı olarak yaşamsal belirti izleme adı verilen özelliği ile günlük enerjinizi de hesaplıyor. Tüm saat kontrollerini ise Xiaomi Wear üzerinden yapabilirsiniz.
Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri
Mi Watch Lite ise tasarımsal ve bazı özellikler noktasında abisinden ayrılıyor. Kare bir tasarım ile gelen Lite versiyonu 1.4” TFT bir ekran sunuyor. Kullanırken ekrandaki gecikmeler Mi Watch ile yan yana geldiğinde fazla göze çarpıyor. 11 egzersiz modu ve 50 m derinliğe kadar 5 ATM su geçirmezlik ise artı yönlerinden biri. Ancak 117 moda karşı 11 olması ciddi bir fark. Tabii spora çok odaklı olmayan kişiler için bir değişiklik olmayacaktır.
GPS ve GLONASS uydu desteği olan ürün Mi Watch kadar net bir konum göstermese de yanlış gösterdiğine de rastlamadık. Tabii bir akıllı saatten beklenen nabız, uyku ve stres takibi de mevcut. Ancak nabız takibini abisi gibi sürekli değil, sizin belirlediğiniz aralıklarda yapıyor. Değerleri karşılaştırdığımızda ise yakın sonuçlar verdiğini gördük. 9 güne kadar pil ömrü sunan saat, yoğun kullanımda 10 saat civarı bir süre veriyor.
Hangisi alınır?
Arasında ciddi bir bütçe farkı olan bu iki akıllı saatten tabiki Mi Watch hem tasarımı hem de sunduğu özellikler ile tercih edilmeli. Xiaomi kanadı Mi Watch’ta ne kadar iyi sonuç vermiş olsa da Lite da bir o kadar hayal kırıklığı gibi geldi bana. Mi Watch Lite yerine Mi Band 5 almak, Mi Band 6’yı beklemek gibi tercihler daha mantıklı olabilir. Fakat Mi Watch görüşme desteği dışında tüm detayları ile gayet güzel bir saat olmuş.
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HUAWEI FreeBuds 4i | Aktif Gürültü Engelleme!
HUAWEI FreeBuds 4i, aktif gürültü engelleme, vaad ettiği uzun pil ömrüyle birlikte net ses kalitesi sunuyor. Ayrıca, daha fazla insanın deneyimleyebilmesi için herkes için “tercih edilen” kulaklık olma amacını taşıyan şık bir tasarıma sahip.
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Dikkat çeken 3 özellik;
TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) kulaklıklarda, gürültü engelleme kullanıcılar için artık olmazsa olmaz bir özellik. Gürültü engelleme özellikli kulaklıkların çoğu, tatmin edici gürültü engelleme efektleri sağlamak için çeşitli senaryolara uyum sağlayamıyor. Ancak, HUAWEI FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar mevcut. Üstelik doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığın özelliklerden. Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan benzersiz rüzgar önleyici tasarıma da sahip. Yapay zeka teknolojisinden yararlanan HUAWEI FreeBuds 4i, arka plan seslerinden insan sesini bile ayırt edebiliyor. Klima, uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC modları sağlıyor.
Pil ömrü, en önemli detaylardan. HUAWEI FreeBuds 4i, düşük güç tüketimi tasarımı kullanmakta. Kompakt gövdesinin içinde kulaklıklar, yüksek enerji yoğunluğuna sahip büyük kapasiteli pile sahip. Yoğun kullanımlarda kullanıcılara çoğu senaryoda uzun pil ömrü sunması da cabası. Ayrıca ANC kapalıyken 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. ANC açıkken, tek bir tam şarjla 7,5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Dahası, HUAWEI FreeBuds 4i hızlı şarj desteği de var. 10 dakikalık şarjla, dört saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklıklar bu gelişmiş pilleri aracılığıyla ayrıca 200 güne varan stand-by süresi de sunmakta.
Konfor ve Görüntü Detaylarına Bakış;
HUAWEI FreeBuds 4i, önden ve yanlardan pürüzsüz, kavisli bir yumurta şekline sahip tasarımda. Düz yüzeylerde yuvarlanmadan durması için de tasarıma dikkat edilmiş. Şarj kutusu ele kolayca sığan küçük ve kompakt bir yumurta şeklinde karşılıyor. Kulaklık gövdesinin ağırlığı test edilerek kulaklık başına sadece 5,5 gram olacak şekilde ayarlandı. Kulaklıklar ayrıca üç farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucuna sahip. FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu şekilde çalışmakta.
FreeBuds 4i, 749 TL fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza’da ön satışta. Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriyor.
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