Animasyon dünyasının unutulmaz serilerinden biri olan Oyuncak Hikayesi 5 için geri sayım resmen başladı. Toy Story 5 hakkında açıklamalarda bulunan ünlü aktör Tim Allen, Jessie ve Buzz Lightyear karakterleri hakkında heyecan yarattı.

Oyuncak Hikayesi 5 için geri sayım başladı! Toy Story 5 maceraları neler olacak?

Oyuncak Hikayesi 5 çıkış tarihi için geri sayım başlamışken Tim Allen açıklamaları ile heyecan yarattı. 999 yılında Toy Story 2 ile seriye katılan Jessie, bu kez öykünün merkezine yerleşiyor. Hayranlar ise “Acaba bu kez neler olacak?” sorusuyla şimdiden sosyal medyayı meşgul etmeye başladı.

Toy Story 5 hakkında konuşan Tim Allen, filmin açılış sahnesinde yer alan Buzz Lightyear sekansının “akıllara durgunluk verecek” düzeyde olduğunu belirtti. Woody ile karakterlerinin yeniden bir araya geleceğini de sözlerine ekleyen Allen, bu buluşmanın serinin ruhunu yansıtacağını söyledi.

Daha önce beş saatlik bir kayıt sürecine katıldığını açıklayan Allen, “Gerçekten çok iyi bir hikaye. Eğer senaryo bu kadar başarılı olmasaydı, emin olun bu filmi yapmazlardı.” diyerek beklentileri iyice yükseltti.

Toy Story 5 (Oyuncak Hikayesi 5) Fragman

Peki Toy Story 5 ne zaman çıkacak? Oyuncak Hikayesi 5, 2026 Haziran tarihinde sinemalarda olacak. Pixar severler için bu tarih şimdiden ajandaya yazılmalı. Jessie’nin duygusal derinliği ve Buzz Lightyear’ın aksiyon dolu sahneleriyle Toy Story 5, serinin önceki filmlerine rakip olacak gibi görünüyor.

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