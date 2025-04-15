Jennifer Lopez, 2025 yazında Türkiye’de unutulmaz bir konser serisi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1 Temmuz’da Antalya, 4 Temmuz’da ise İstanbul’da sahne alacak olan Lopez’in konserleri kadar, bilet fiyatları da gündemi adeta salladı. Peki, Jennifer Lopez Türkiye konser bilet fiyatları ne kadar?

İçindekiler Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konser bileti fiyatı

Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konser bileti fiyatı

Temmuz ayında gerçekleşecek Jennifer Lopez konserleri için satışa sunulan biletler, çoğu müzikseverin bütçesini zorlayacak cinsten. Jennifer Lopez Antalya konser için en düşük bilet fiyatının yaklaşık 26 bin TL olması, hayranlar arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Antalya’daki konserin VIP bölümü için ise bilet fiyatları tam anlamıyla lüks seviyede: 71 bin TL’den başlayıp 666 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İstanbul cephesinde de tablo farklı değil. 4 Temmuz’da düzenlenecek Jennifer Lopez İstanbul konseri için ayakta izleme biletleri 10.859 TL’den başlıyor. VIP alanlar için belirlenen biletler ise 105.372 TL’ye kadar yükseliyor.

Jennifer Lopez İstanbul konser bileti almak isteyenler bu fiyatlarla adeta şok geçirdi. Aynı şekilde Jennifer Lopez Antalya konser bileti arayışında olanlar da benzer bir hayal kırıklığı yaşıyor. Tüm bu yüksek fiyatlara rağmen, etkinliğin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Bir yandan Jennifer Lopez bilet fiyatı sosyal medyada eleştiri konusu olurken, diğer yandan yıldız ismin Türkiye’de sahne alacak olması heyecanı artırmış durumda. Jennifer Lopez Türkiye konser bilet fiyatı hakkındaki tartışmalar, gündemde uzun süre yer alacağa benziyor.

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