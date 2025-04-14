İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olma iddiasını daha da güçlendirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. 17 Nisan Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla, İstanbul Havalimanı’nda eş zamanlı üçlü pist operasyonu resmen devreye giriyor.

İçindekiler İstanbul Havalimanı eş zamanlı kalkış ve iniş dönemi başlıyor

İstanbul Havalimanı eş zamanlı kalkış ve iniş dönemi başlıyor

Yeni sistemle birlikte İstanbul Havalimanı, aynı anda üç farklı uçağın bağımsız şekilde iniş ve kalkış yapabileceği teknolojik bir yapıya kavuşuyor. Bu sistem halihazırda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanırken, Avrupa’da bu düzeye çıkan ilk ülke Türkiye olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’ndaki bu adımın trafik akışını hızlandıracağını ve hava sahası verimliliğini artıracağını belirtti. 2022 sonunda başlatılan çalışmalar, 2023 ve 2024 boyunca EUROCONTROL, DHMİ, SHGM ve Türk Hava Yolları gibi kurumların iş birliğiyle sürdürüldü.

Emniyet analiz raporlarının tamamlanmasının ardından, hava trafik kontrol sistemleri güncellenip simülasyon eğitimleri verildi. Tüm bu hazırlıklar, İstanbul Havalimanı operasyonel kapasitesini dünya standartlarının üzerine taşıma hedefiyle yapıldı.

EUROCONTROL verilerine göre, İstanbul Havalimanı halihazırda Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumunda. Günlük ortalama 1326 uçuşla bu alandaki liderliğini koruyan havalimanı, üçlü pist uygulamasıyla bu pozisyonunu daha da sağlamlaştıracak.

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