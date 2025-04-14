Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, bugün teknoloji tarihine adını altın harflerle yazdırdı! Tam 62 yıl sonra, tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin yer aldığı Blue Origin roketiyle uzaya çıkan Katy Perry, dönüşte kapsülden iner inmez toprağa eğilip öperek duygularını kelimelere sığdırmakta zorlandı. Sabaha karşı Jeff Bezos‘un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin’in kapsülüyle gerçekleşen bu yolculuk, Katy Perry için kariyerinde bambaşka bir dönemin başlangıcı oldu.

Katy Perry Uzay Yolculuğunda!

Katy Perry‘nin bu ilginç uzay serüveni, sadece 11 dakika sürdü ama etkisi milyonlarca hayrana ilham verecek türden. Uçuşun yaklaşık iki dakikalık kısmı sıfır yerçekimi ortamında geçti ve Katy Perry bu kısa ama unutulmaz anda Louis Armstrong’un klasikleşmiş eseri What a Wonderful World‘ü seslendirdi. Üstelik yanında, kızı Daisy için özel olarak taşıdığı bir papatya da vardı. Katy Perry, uzaya çıkmanın “anne olmaktan sonra yaşadığı en güzel duygu” olduğunu vurguladı ve bu deneyimden ilhamla yeni bir şarkı yazabileceğinin sinyallerini şimdiden verdi.

Bu yolculukta yalnız olmayan Katy Perry, gazeteci Lauren Sanchez, sunucu Gayle King, yapımcı Kerianne Flynn, mühendis Aisha Bowe ve insan hakları savunucusu Amand Nguyen gibi güçlü isimlerle birlikte bu tarihi anı paylaştı. Katy Perry ve ekip arkadaşları, uzay boşluğunda sınırların olmadığı, sessiz ama büyüleyici bir atmosferde adeta dünyayı yeniden keşfetti.

Katy Perry‘nin bu unutulmaz yolculuğunda bir başka dikkat çeken detay ise kapsülün Dünya’ya inişi sırasında yaşandı. Jeff Bezos, kapıyı bizzat açarak sevgilisi Lauren Sanchez’i sarılarak karşıladı. Aynı anda kapsülden elinde papatyasıyla çıkan Katy Perry, yere eğilerek toprağı öptü ve bu anı uzay macerasının unutulmaz bir sembolü haline getirdi.

Katy Perry’nin dahil olduğu bu tarihi uçuş, uzay turizminin kadın öncüler tarafından nasıl şekillendirildiğini gözler önüne serdi. 1963’te uzaya çıkan ilk kadın Valentina Tereşkova‘dan tam 62 yıl sonra, Katy Perry bu efsanevi bayrağı devraldı ve teknoloji tarihine kendi imzasını attı.

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