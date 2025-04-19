Realme, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak yeni kulaklık modeli Buds Air 7 Pro ile karşımızda. Şubat ayında tanıtılan Buds Air 7’nin üzerine birçok yenilik eklenerek geliştirilen Buds Air 7 Pro, özellikle güçlü gürültü engelleme kabiliyeti ve üst düzey ses kalitesiyle dikkat çekiyor. Peki, Buds Air 7 Pro özellikleri ve fiyatı ne?

Realme Buds Air 7 Pro Özellikleri Neler?

Buds Air 7 Pro, teknolojik donanımıyla rakiplerine meydan okuyor. 12.4mm büyüklüğündeki titanyum kaplama sürücüler ve özel bakır bobin yapısıyla, müzik severlere daha derin ve net bir ses deneyimi sunuyor. Aktif gürültü engelleme tarafında 53 desibel seviyesine ulaşabilen Buds Air 7 Pro, çevresel gürültüyü minimuma indirerek, şehir hayatının karmaşasında bile kristal netliğinde sesler sunabiliyor. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde yaşayanlar için bu özellik büyük bir artı olacak.

Yeni nesil LHDC 5.0 teknolojisi sayesinde Buds Air 7 Pro, 96kHz/1000kbps gibi yüksek veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Böylece müzik dinlerken ya da video izlerken kalite kaybı yaşamıyorsunuz. Ayrıca, üç mikrofonlu Deep Sea Noise Reduction 3.0 sistemi ile Buds Air 7 Pro, telefon görüşmelerinde sesinizi karşı tarafa çok daha net bir şekilde iletiyor. Günümüzde uzaktan çalışmanın arttığı Türkiye için, bu özellik oldukça kullanışlı hale geliyor.

Bağlantı teknolojisinde de fark yaratan Buds Air 7 Pro, Bluetooth 5.4 desteğiyle birden fazla cihazı aynı anda yönetmenize olanak tanıyor. İster bilgisayarınıza ister akıllı telefonunuza bağlı olun, geçişler hızlı ve sorunsuz gerçekleşiyor. Özellikle yoğun teknoloji kullanımı olan gençler için Buds Air 7 Pro günlük hayatı kolaylaştıracak gibi duruyor.

Kullanım süresi açısından da beklentileri aşan Buds Air 7 Pro, şarj kutusuyla birlikte toplamda 48 saate kadar kesintisiz kullanım sunuyor. Türkiye’de artan mobil yaşam temposunda uzun pil ömrü, kullanıcıların en çok aradığı özelliklerden biri haline geldi. Realme, bu konuda da Buds Air 7 Pro ile güçlü bir çözüm sunuyor.

Realme Buds Air 7 Pro Fiyatı Ne?

Şu an için 61 dolar gibi rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülen Buds Air 7 Pro, Türkiye’ye giriş yaptığında büyük ilgi göreceğe benziyor. Özellikle fiyat-performans odaklı teknolojilere yönelen Türk kullanıcıları için, Buds Air 7 Pro oldukça cazip bir alternatif oluşturuyor. Realme’nin bu hamlesi, kablosuz kulaklık pazarında taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor.

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