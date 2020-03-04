Xiaomi, Mi A3 güncellemesindeki sorunları çözmeye çalışıyor

Dün yayınladığımız “Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi geri çekildi!” başlıklı haber doğrultusunda bizlerle iletişime geçen Xiaomi yetkilileri, Mi A3 ile ilgili yaşanılan problemlerin farkında olduklarını ve sorunu en kısa sürede çözeceklerini belirttiler.

Mi A3 güncellemesindeki sorunlar ile ilgili, Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklama

Xiaomi Mi A3 güncellemesindeki sorunlar üzerine, Xiaomi yetkililerinden gelen açıklama metni ise tam olarak şu şekilde: “Xiaomi olarak Mi A3 kullanıcılarımızın telefonlarını Android 10’a yükselttikten sonra bildirdikleri sorunların farkındayız. Ekiplerimiz şu anda bu sorunların çözümü üzerinde çalışıyorlar. Mart ayı içerisinde tüm Mi A3 kullanıcılarına bir OTA güncellemesi sunmayı hedefliyoruz.”

Dileriz yaşanan problemler en kısa zamanda çözülür; ve Xiaomi Mi A3 kullanıcıları da cihazlarını sorunsuz bir şekilde en güncel yazılım ile kullanabilirler.

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