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Xiaomi, Mi A3 güncellemesindeki sorunları çözmeye çalışıyor
Dün yayınladığımız “Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi geri çekildi!” başlıklı haber doğrultusunda bizlerle iletişime geçen Xiaomi yetkilileri, Mi A3 ile ilgili yaşanılan problemlerin farkında olduklarını ve sorunu en kısa sürede çözeceklerini belirttiler.
Mi A3 güncellemesindeki sorunlar ile ilgili, Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklama
Xiaomi Mi A3 güncellemesindeki sorunlar üzerine, Xiaomi yetkililerinden gelen açıklama metni ise tam olarak şu şekilde: “Xiaomi olarak Mi A3 kullanıcılarımızın telefonlarını Android 10’a yükselttikten sonra bildirdikleri sorunların farkındayız. Ekiplerimiz şu anda bu sorunların çözümü üzerinde çalışıyorlar. Mart ayı içerisinde tüm Mi A3 kullanıcılarına bir OTA güncellemesi sunmayı hedefliyoruz.”
Dileriz yaşanan problemler en kısa zamanda çözülür; ve Xiaomi Mi A3 kullanıcıları da cihazlarını sorunsuz bir şekilde en güncel yazılım ile kullanabilirler.
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Vestel, Polonya’daki fabrikasını 31 milyon dolara LG’ye sattı
Vestel, Polonya’da bulunan fabrikasını LG Chem Wroclaw Energy’ye sattığını açıkladı. Vestel’den yapılan açıklamaya göre, satış bedeli 31,4 milyon dolar olarak belirlendi.
KAP’a yapılan açıklamada, satılan tesisin bir televizyon montaj fabrikası olduğu belirtilerek, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca Satış sonrası Vestel’in LG’den 31.4 milyon dolar aldığı ve LG’nin bu ödemeyi peşin yaptığı duyuruldu.
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Vestel tarafından LG’ye satılan fabrika, yaklaşık 4 yıldır elindeydi ve şirket 2016 yılında Compal Electronics Europe şirketinden bu fabrikayı satın almıştı. Polonya’nın Wroclaw semtinde yer alan fabrikada Hisense bünyesindeki Toshiba Visual Solutions Corporation için televizyon montajı gerçekleştiriliyordu.
Vestel’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ’nin sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.’ya satmıştır. Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir.
Vestel Ticaret’in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016’da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.’nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.
Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir.”
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Mercedes GLA ve CLA önümüzdeki ay hibrit seçeneğine kavuşuyor!
Mercedes-Benz, plug-in hibrit model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde markanın resmi hesaplarından birinde yayınlanan içerikte, bu modellerin GLA, CLA ve CLA Shooting Brake olacağı belli oldu.
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2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nın iptal olmasıyla, çevrim içi şekilde tanıtımı yapılacak bu modellere, 2019 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan A250e ve B250e de eşlik edecek.
CLA’lar ve GLA’nın gücünü alacağı hibrit sistem 1.3 litrelik 4 silindirli içten yanmalı üniteyle, küçük bir elektrik motorunun bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış. İki motorun toplam performans değerleri ise 215 beygir güç ve 450 Nm tork şeklinde söyleniyor.
More ways to electrify your life! March 2020.
Mercedes-Benz paylaştı: 29 Şubat 2020 Cumartesi
15.6 kWh değerindeki bataryanın, tam dolu haliyle 50-60 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. Arka koltukların altında konumlandırılan batarya, hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede bataryayı %10’dan %80‘e kadar doldurabilirken, 7.4 kW‘lık bir duvar şarjı ile bataryayı 1 saat 45 dakikada %0’dan %100‘e kadar şarj etmek mümkün olacak.
GLA ve CLA’ların plug-in hibrit modelleri 0-100 km/s hızlanmalarını 7 saniyenin altında tamamlamaları bekleniyor. Hali hazırda satılan A250e hatchback modelinin bu değeri 6.6 saniye ve sedan versiyonu ise bundan sadece 0.1 saniye daha yavaş. Maksimum hızlarının 240-250 km/s civarında olması bekleniyor.
Mercedes-Benz’in diğer plug-in hibrit modellerindeki gibi bu araç modellerinin adında da “250e” ibaresi bulunacak. Ayrıca şarj kapağı ise aracın akaryakıt kapağı olmayan, diğer tarafında yer alacak. MBUX olarak adlandırılan bilgi-eğlence sistemi ise yeni yeteneklerle donatılmış bir şekilde karşımıza çıkabilir. Fiyatlandırma konusunda ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.
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PlayStation Plus abonelik fiyatlarına zam yolda
Sony, PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatlarına ciddi oranda zam yapacağını açıkladı. Sony Türkiye, ülkemizde de aktif kullanıcıları tarafından abonelik sistemini dahil olan oyuncuları verdiği haber ile üzdü.
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Bundan böyle PlayStation 4, 3 ve Vita kullanıcıları abonelikleri için daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. PlayStation Plus, oyunculara her ay ücretsiz oyun veren ve PlayStation Store üzerinde özel indirimler elde etmesini sağlayan bir abonelik sistemi olarak biliniyor.
Kullanıcılarına e-posta aracılığıyla yollanan bildiride, ülkemizdeki PS Plus aboneliklerinin önümüzdeki mayıs ayından itibaren zamlanacağı belirtiliyordu. 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak değişiklikten itibaren oyuncular, %70’e kadar ulaşan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu zam kararının gerekçesi olarak ise pazar koşulları gösteriliyor.
PlayStation Plus abonelik fiyatlarındaki artış belli oldu
1 Mayıs 2020 saat 12:59 (TSİ) itibarıyla geçerli olacak PS Plus Türkiye abonelik fiyatları ise şöyle:
12 aylık yinelenen ödeme planı 239,99 TL (Mevcut fiyat: 179,99 TL)
3 aylık yinelenen ödeme planı 99,99 TL (Mevcut fiyat: 74,99 TL)
1 aylık yinelenen ödeme planı 39,99 TL (Mevcut fiyat: 23,99 TL)
30 Nisan 2020 tarihine kadar mevcut fiyatlar üzerinden PlayStation Plus aboneliği satın almanın mümkün olduğunu belirtelim. Bu durumda abonelik, geçerli üyelik sürenize veya sonuna ilave edilecek. Bir diğer beklenti ise oyun fiyatlarında da ciddi bir fiyat artışı geleceği yönünde.