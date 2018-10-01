Xiaomi Mi A2 kutu açılışı (VİDEO)

Xiaomi Mi A2 kutu açılışı videomuzda, Evofone tarafından ülkemizde lansmanı yapılan ilk Xiaomi telefonunun kutu içeriğine ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Xiaomi Mi A2 kutu açılışı ve özellikler

Ülkemizde altın ve siyah renk seçenekleriyle satılan model, ilk bakışta 7.3 mm‘lik inceliğiyle öne çıkıyor. Yekpare metal kasa kullanan telefon, 3.5 mm’lik kulaklık girişine sahip değil. O nedenle kutu içeriğinden bir adaptör çıkıyor. Ancak kutudan kulaklık çıkmadığını belirtelim.

5.99 inç ekran boyutunda Full HD+ çözünürlük sunan cihaz gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Kamerasıyla da orta düzeyde iddalı olan model 12 MP + 20 MP olmak üzere çift arka kamera sunuyor. Yapay zeka destekli kamera, özellikle bokeh çekimlerinde hayli başarılı. Ön tarafta ise 20 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor. Son olarak telefonda 3000 mAh kapasiteli pil olduğunu da belirtelim.