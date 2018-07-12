Xiaomi Mi 6X inceleme (VİDEO)

Xiaomi Mi 6X inceleme videomuzda, Mi 6 serisinin orta segmentte yer alan yeni modelini inceledik. Telefonu incelememiz için bize gönderen Emre Albayrak‘a çok teşekkür ederiz. Emre’nin FB profiline buradan ulaşabilirsiniz: https://hwp.to/2ugE5L3

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Xiaomi Mi 6X inceleme – Mi 6X özellikleri

Bizim incelediğimiz kırmızı renkli modeliyle oldukça göz alıcı görünen telefon, bunun haricinde pembe, altın, mavi ve siyah renk seçeneklerine de sahip. Sadece 7.3 mm kalınlığı ile son derece ince olan cihaz 168 gram ağırlığında. Telefon yekpare metal kasa kullanırken, 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin olmadığını belirtelim. Ancak kutudan dönüştürücü adaptör çıkıyor.

5.99 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunan Xiaomi Mi 6X modeli, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor ve 18:9 görüntü formatını kullanıyor. Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan telefonda, 4 ve 6 GB RAM seçenekleriyle birlikte 32, 64 ve 128 GB depolama alanı sunan farklı varyasyonlar var.

12 MP + 20 MP çift arka kamera (F/1.8) sunan telefonun ana kamerası Sony IMX486 sensör kullanıyor. Ön tarafta ise Sony IMX376 sensör kullanan 20 MP’lik bir ön kamera var. Her iki taraftaki kamera performansı da fiyatına göre takdire şayan. Bunlarla birlikte Bluetooth 5.0 ve 802.11ac desteğine sahip telefonda Quick Charge 3.0 ile birlikte 3010 mAh kapasiteli pil bulunuyor.