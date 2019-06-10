Xiaomi Mi 9T Pro Avrupa’da satışa çıkmaya hazırlanıyor!

Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin yeni akıllı telefonları Xiaomi Mi 9T Pro ve Mi 9T Avrupa’daki alışveriş sitelerinde listelenmeye başladı.

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Xiaomi Mi 9T Pro özellikleri

Xiaomi‘nin geçtiğimiz hafta Redmi alt markası adı altında tanıttığı K20 ve K20 Pro modellerinin Avrupa pazarında Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak satışa sunulacakları netleşti. Redmi K20 Pro bazı ülkelerdeyse Poco F2 Pro adıyla satılacak.

Şirketten bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmese de 64 GB dahili hafızalı Xiaomi Mi 9T, Hollandalı popüler perakendeci Belsimpel’in web sitesinde yerini aldı. Filipinler’deki bir başka listede de telefonun fiyatı 350 Euro olarak gözüküyor.

8 GB/6 GB RAM kapasitesi opsiyonlarıyla gelen Mi 9T Pro, gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacak. 6.39 inçlik Super AMOLED ekranı ise Full HD+ (2340×1080 piksel) çözünürlüğünde. Telefonun arkasında bulunan üçlü kamera kurulumu ise; 48 MP (f/1.8) ana kamera, 8 MP (f/2.4) telephoto kamera ve 13 MP (f/2.4) ultra geniş açı kameradan oluşuyor. Mi 9T Pro’un pop-up (açılır kapanır) selfie kamerası ise 20 MP (f/2.2) çözünürlüğünde.