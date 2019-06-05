Xiaomi Mi 9T özellikleri ortaya çıktı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin Mi 9 ailesinin en yeni üyesi olan Xiaomi Mi 9T özellikleriyle Geekbench testinde ortaya çıktı.

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Xiaomi Mi 9T özellikleri

Mi 9T‘nin 12 Haziran‘da tanıtılması bekleniyor. Telefonun teknik özellikleriyle, Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin geçen günlerde tanıttığı K20 modeline benzeyeceği düşünülüyor. Android Pie işletim sistemiyle gelen 6 GB RAM‘li telefon, gücünü her biri 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon işlemcisinden alacak. Testte ismi belli olmayan bu yeni nesil işlemcinin daha önce Redmi K20 modelinde de kullanılan Snapdragon 730 olduğu tahmin ediliyor.

Redmi K20 serisinin Xiaomi versiyonu olarak düşünülen 9T ailesine Snapdragon 855 işlemcisini kullanan daha üstün özellikli 9T Pro‘nun da eklenmesi bekleniyor.