Fallout 4 gizli oda arayışı, oyunun çıkışının üzerinden neredeyse on yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ canlılığını koruyor. Son dönemde, Reddit kullanıcılarının yaptığı yeni bir keşif sayesinde Fallout 4 gizli oda nerede sorusunun yanıtı da bulunmuş oldu. Oyuncular, Diamond City’nin tam üzerinde yer alan ve ulaşılması neredeyse imkânsız olan bu özel bölgeyi artık deneyimleyebiliyor. Peki Fallout 4 gizli oda nerede, Fallout 4 gizli oda nasıl bulunur?

Fallout 4 gizli oda nerede, nasıl bulunur?

Keşif, Reddit’teki r/fo4 başlığında kullanıcı RedditWidow tarafından paylaşıldı. Diamond City’nin dış cephesinden sağa dönerek arka köşeye ilerleyen oyuncular, bir otoparkın yakınında bazı köpeklerin bulunduğu bölgeye geliyor. İşte gizli oda tam bu bölgenin üzerinde yer alıyor. Ancak doğrudan ulaşmak mümkün değil; buraya ulaşmak için mutlaka bir Power Armor jetpack‘ine ya da yaratıcı parkur becerilerine ihtiyaç var.

Jetpack kullanmadan odaya ulaşmak isteyen oyuncular için YouTube kanalı LittleJohnPlays oldukça faydalı bir rehber video hazırlamış. Video içerisinde çeşitli yüksekliklerden zıplama, duvar kenarlarını kullanma ve zemin yapısından yararlanma gibi alternatif yöntemler gösteriliyor. Power Armor kullanmayan oyuncular için adeta bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Bu özel bölge, yalnızca erişilmesi zor bir yapı değil; aynı zamanda Fallout 4 dünyasına tepeden bakabileceğiniz eşsiz bir şehir manzarası da sunuyor. Oyuncular, bu manzarayı izlerken Bethesda’nın ne kadar detaylı ve gizemli bir dünya inşa ettiğini bir kez daha takdir ediyor. Geliştirici stüdyonun Oblivion Remastered gibi projelerle hayranları sevindirmesinin yanında, Fallout 4 gibi eski oyunlarının bile hâlâ canlı kalabilmesi bu titizlikten kaynaklanıyor.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Store Hafta Sonu Teklifi indirimleri başladı! İşte indirimdeki oyunlar!

Bethesda, oyunlarında detay saklama konusunda oldukça usta. Bu son keşif de bunun bir göstergesi. Oyuncular, “Yüzlerce saat harcadım ama hâlâ keşfedecek yerler var” yorumları yaparak, Fallout 4’ün ne kadar derin bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor. Bu gizli odanın yıllar sonra ortaya çıkması, oyunun hala dinamik bir keşif deneyimi sunduğunun en net kanıtı.

Fallout 4 nedir?

Fallout 4, Boston’un nükleer yıkım sonrası çorak arazilerinde geçen, hayatta kalma, keşif ve seçim odaklı bir rol yapma oyunu.