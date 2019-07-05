Xiaomi Mi 9 için Android Q tabanlı MIUI testleri başlıyor

Android Q, birkaç aydır geliştiricilerin kullanımına sunuldu ve Google güncellemeyi herkese dağıtmadan önce Android’in en güncel sürümünü kullanabilme olanağından yararlandılar.

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Bu geliştirici sürümleri, yeni tanıtılan Android API’sini deneyimleme ve uygulamalardaki oluşabilecek farklılıklara karşı test etme ve düzenleme olanağı sağlar. Bu da nihai güncelleme yayınlandığı zaman son kullanıcının hata almadan uygulamaları kullanmaya devam etmesi anlamına geliyor. Benzer bir şekilde OEM cihaz üreticilerinin kendi arayüzlerini yeniden düzenlemesine ve Android güncellemesini yapabilmesine olanak tanıyor.

Örneğin OnePlus ekibi Android Q sürümünü kendi arayüzü OxygenOS üzerinde test ediyor. Huawei ise Mate 20 Pro, P30 Pro gibi üst seviye cihazlarında EMUI 10 tabanlı Android Q işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ve Xiaomi de AOSP arayüzü yerine kendi arayüzü MIUI 10 ile testlere devam edecek.

Test süreci şuan için yalnızca Mi 9 modeli ile başlayacak. Şimdiye kadar Mi Mix 3 5G ve Redmi K20 Pro modelleri de Android Q testlerine katılan modeller arasındaydı. Test için yalnızca seçilmiş bir ekip oluşturacak olan Xiaomi güncellemeleri kapalı bir şekilde devam edecek olabilir. Başvuru sürecinde Xiaomi, bu sürümlerin günlük kullanıcı için uygun olmadığını tekrarlamaktadır. Çünkü bu sürümler kararsız ve Android Q ile uyumlu olmayan uygulamaların çalışmayacağı gibi gündelik hayatta karşılaşabileceğiniz sorunları da beraberinde getiriyor.

Bilinen hatalar ise telefonu tek el moduna aldıktan sonra zamansız yeniden başlatma ve kamera açıkken zorla kapatılması gibi hatalara sahip. Bu da şuan için Android Q sürümünün normal kullanıcılar için uygun olmasığını gösteriyor.

Android Q diğer Xiaomi modelleri için ne zaman gelecek?

Xiaomi tarafından resmen Android Q testine katılan Mi Mix 3 5G ve Redmi K20 Pro için MIUI üzerinde beta sürümü şu aşamada geleceği düşünülmüyor. Ancak tam sürüm yayınlandığı zaman 2019 yılının dördüncü çeyreği içerisinde alacağı kesinleşti. Kesinleşen diğer telefonlar ise Redmi K20, Mi Mix 3, Mi 8 ve Pocophone F1 modelleri olacak. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro için Android Q güncellemesini göreceğiz.