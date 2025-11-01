Windows 11 kullanıcıları, son güncellemeyle birlikte adeta isyan etti. Microsoft’un yayımladığı isteğe bağlı güncelleme, sistemin en kritik uygulamalarından biri olan Görev Yöneticisi’ni kullanılamaz hale getirdi. Peki bu hata neden kaynaklanıyor? Windows 11 kullanıcıları geçici çözümü nasıl buldu? Türkiye’de bu sorundan etkilenenler neler yapmalı?

Windows 11 yeni hatası sinir bozdu! Görev Yöneticisi hatası nasıl çözülür?

Windows 11 için kısa süre önce yayımlanan “KB5067036” kodlu isteğe bağlı güncelleme, sistemin kalbinde ciddi bir aksaklığa yol açtı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Görev Yöneticisi uygulamasını kapatmak istediklerinde uygulamanın tekrar tekrar açıldığını fark etti.

Yani sağ üst köşedeki “X” simgesine tıklasanız bile, Windows Görev Yöneticisi yeniden çalışmaya başlıyor. Bu durum işlemci ve RAM kullanımını ciddi şekilde artırarak bilgisayar performansını gözle görülür biçimde düşürüyor.

Ortaya çıkan hata, özellikle düşük donanımlı bilgisayarlarda Windows 11 deneyimini neredeyse çekilmez hale getirdi. Kullanıcılar, sistemin kendi kaynaklarını tüketen bu döngü yüzünden tarayıcı açmakta bile zorlanıyor. Microsoft cephesi ise henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak topluluk içinde geçici çözüm önerileri hızla yayılmaya başladı.

Türkiye’deki teknoloji forumlarında paylaşılan bilgilere göre, bu sorunu geçici olarak çözmenin yolu yine Görev Yöneticisi’nden geçiyor. Uygulama tekrar açıldığında, çalışan uygulamalar listesinden Görev Yöneticisi’nin kendisini bulup sağ tıklamak gerekiyor. Ardından “Görevi sonlandır” seçeneğine basıldığında döngü sona eriyor ve Windows performansı yeniden normale dönüyor.

Microsoft’un Windows 11 için bu soruna kalıcı bir düzeltme yayımlayıp yayımlamayacağı ise henüz belli değil. Geçmişte benzer sorunlarda hızlı davranan şirket, bu kez sessizliğini koruyor. Uzmanlara göre, hatanın Windows sistem servislerinde yapılan arka plan değişikliklerinden kaynaklanma ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla kalıcı bir çözümün gelmesi için birkaç haftalık bir bekleme süresi gerekebilir.

Görselde de görüldüğü gibi, kendini defalarca yeniden başlatan Görev Yöneticisi, sistem kaynaklarını gereksiz yere tüketiyor. Bu da özellikle oyun oynayan veya video düzenleyen kullanıcılar için büyük bir problem haline geliyor. Windows 11 kullanıcıları, bu tür hataların sıklaşmasından şikâyetçi. Pek çok kişi, Microsoft’un artık “deneysel” güncellemeler yerine kararlı sürümlere odaklanmasını istiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Windows kullanıcılarının yaşadığı bu Görev Yöneticisi hatası sizce ne kadar ciddi? Microsoft’un güncelleme politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!