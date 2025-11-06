Apple, yapay zekâ yarışında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in Mark Gurman imzalı haberine göre şirket, Siri’yi baştan aşağı yenilemek için Google’ın devasa Gemini modelini kullanacak. Bu anlaşmanın bedeli ise yıllık tam 1 milyar dolar. 2026 baharında kullanıma sunulması planlanan yeni Siri, sadece bir asistan değil, Apple’ın bugüne kadarki en güçlü yapay zekâ girişiminin merkezi olacak gibi görünüyor.

Apple, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi modelleri uzun süredir test ediyordu. Ancak 1,2 trilyon parametreli Gemini modeli, şirketin kendi “Apple Intelligence” sistemine göre yaklaşık 8 kat daha güçlü. Bu güç farkı, Siri’nin artık sadece basit komutları değil, karmaşık planlama ve özetleme görevlerini de üstlenmesini sağlayacak. Yani Siri, sizin yerinize düşünüp organize eden bir asistan hâline geliyor.

Tüm bu yapay zekâ altyapısı, Apple’ın Private Cloud Compute sistemi üzerinde çalışacak. Böylece kullanıcı verileri Apple’ın kendi sunucularında kalacak ve Google altyapısına aktarılmayacak. Şirket, projenin gizli yürütüldüğünü ve kod adının “Glenwood” olduğunu da doğruladı. Yeni Siri ise “Linwood” kod adıyla geliştiriliyor. İlginç bir detay da, Vision Pro projesinin arkasındaki Mike Rockwell’in bu girişimi yöneten isimlerden biri olması.

Ancak Apple, bu ortaklığı kalıcı bir çözüm olarak görmüyor. Şirket, hâlâ kendi 1 trilyon parametreli modelini geliştiriyor ve uzun vadede Google’dan bağımsız olmayı hedefliyor. Yeni Siri’nin 2026 baharında, iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte karşımıza çıkması bekleniyor. Bu hamle, Apple’ın “yapay zekâ yarışında geri kaldığını” sessizce kabul ettiğini ama aynı zamanda sahneye güçlü bir dönüş yapmak için ciddi yatırımlar yaptığını gösteriyor.

#Apple #Google #Gemini