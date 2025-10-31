Togg kullanıcıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sunulan özel şarj hediyesiyle heyecan yaşarken, bazı istasyonlarda yaşanan teknik hatalar kısa süreli aksaklıklara neden olmuştu. Peki, Togg bu duruma nasıl bir çözüm getirdi? Togg 29 Ekim şarj hediyesi alamayanlara güzel haber geldi.

Togg 29 Ekim şarj hediyesinde yaşanan hata sonrası yeni karar! Kampanya uzatıldı

29 Ekim’de Togg kullanıcılarına tanımlanan 102 kW’lık ücretsiz şarj hakkı, sosyal medyadaki paylaşımlara göre bazı istasyonlarda hata kodu nedeniyle kullanılamamıştı. Ancak kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan şirket, hızlı bir aksiyon alarak kampanyayı 16 Kasım tarihine kadar uzattı. Böylece 29 Ekim günü şarj işlemini gerçekleştiremeyen sürücüler, yeniden ücretsiz şarj hakkına kavuşmuş oldu.

Togg tarafından yapılan bu düzenleme, hem sosyal medyada hem de kullanıcı topluluklarında olumlu karşılandı. Şirketin “enerji hediye kartlarını yeniden tanımlaması” kararı, müşteri memnuniyetine verilen önemin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, böylesine hızlı bir dönüşün yerli markaya duyulan güveni artırdığını vurguluyor.

Şirketin bu yaklaşımı, markanın kullanıcılarıyla kurduğu güçlü iletişimi bir kez daha gözler önüne serdi. 29 Ekim gibi anlamlı bir günde yaşanan teknik sorunlara rağmen, firmanın hızlı şekilde aksiyon alması, hem yerli otomobil vizyonuna hem de dijital altyapısına olan inancı pekiştirdi.

