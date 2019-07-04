SwiftKey, 3D Animasyon Özelliğini Duyurdu

SwiftKey kullanıcıları, şirket tarafından açıklanan yeni bir beta özelliği sayesinde artık mesajlarına animasyonlu hayvanları arkadaşlarına gönderebiliyor.

SwiftKey, hayranlarına önceden tanımlanmış GIF’lerin ötesinde sevdikleriyle iletişim kurmak için eğlenceli bir yol sunmak istiyor. Şirket, insanların sadece kendileri tarafından kontrol edebilecekleri şirin ve tüylü bir arkadaş grubu olan Puppets’i yarattı.

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SwiftKey’in ‘Puppets’ olarak adlandırdığı özellik, uygulama üzerinden kullanıcılar panda, kedi, köpek, baykuş veya 3D dinozor gibi görünebiliyor. Ayrıca popüler klavye, kafa hareketlerini ve yüz ifadelerini gerçek zamanlı olarak taklit etmek için Microsoft’un yapay zeka teknolojisini kullanacak. Apple’ın animojileri ve Huawei’nin AR Lens’iyle benzer olan uygulama, teknolojiyi direkt olarak klavyeye entegre ederek özelliği çok daha ulaşılabilir bir hale getiriyor.

Ürün Müdürü Deepak Paramanand: “İnsanlar hızlı yazmak istiyor, SwiftKey de bunun için mükemmel bir uygulama. İnsanlar ayrıca kendilerini ifade etmenin eğlenceli ve ilginç yöntemlerini de arıyor. Artık SwiftKey bunun için de mükemmel bir uygulama haline geldi” ifadelerini kullandı.

Şirket, uygulamayı geliştirmek için binlerce görsel üzerinde çalışan ve gönüllülerle beraber denemeler yaptı. SwiftKey, derin sinir ağlarıyla birlikte mimik ve hareketlerin gerçek zamanlı şekilde taklit edilebildiğini belirtti.

SwiftKey’in ekibi, Puppets hala beta aşamasındayken, uzmanlarından gelen yeterli geri bildirim alındıktan sonra tam versiyonun da uygulanması planlanıyor. Microsoft, SwiftKey‘i üç yıl önce 250 milyon dolara satın almıştı.