iOS 26.1 sonunda yayımlandı! Peki bu güncelleme iPhone kullanıcılarına neler kazandırıyor? Apple neden bu kadar kısa sürede yeni bir sürüm paylaştı ve en önemlisi, Apple Intelligence Türkçe desteği tam olarak ne anlama geliyor? Türkiye’deki kullanıcılar için bu güncelleme büyük bir dönüm noktası olabilir.

iOS 26.1 yayınlandı! Apple Intelligence Türkçe desteği geldi!

Apple, yayımladığı iOS 26.1 güncellemesiyle Türkiye’deki kullanıcılar için büyük bir atılım gerçekleştirdi. Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, yapay zeka destekli Apple Intelligence sistemine Türkçe dil desteği gelmesi oldu. Artık iPhone sahipleri, özet çıkarma, metin düzenleme ve akıllı yanıtlar gibi gelişmiş yapay zeka özelliklerini tamamen Türkçe olarak kullanabilecek.

Merhaba,

你好 Apple Intelligence! We’re so excited that Apple Intelligence is rolling out to eight new languages today, unlocking new ways for users to communicate, tap into their creativity, and get things done effortlessly. — Greg Joswiak (@gregjoz) November 3, 2025



iOS 26.1, iPhone 11 ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor. Güncelleme, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarından indirilebiliyor. Yeni sürüm, yalnızca yapay zeka yenilikleriyle değil, aynı zamanda tasarımsal ve sistemsel değişikliklerle de fark yaratıyor. Özellikle Liquid Glass seçeneği sayesinde kilit ekranında saydamlık azaltılarak daha opak bir görünüm elde edilebiliyor.

Arayüz tarafında ise uygulama tasarımlarında ufak dokunuşlar fark ediliyor. Bildirim baloncukları daha belirgin, animasyon geçişleri ise daha akıcı hale getirilmiş. Apple Music uygulamasına eklenen MiniPlayer kaydırma özelliği, şarkılar arasında geçişi kolaylaştırıyor. Ayrıca AirPlay üzerinde artık AutoMix desteği de bulunuyor.

AirPods Live Translation özelliği genişletilerek Çince, Japonca, Korece ve İtalyanca gibi diller desteklenmeye başlandı. Ancak Apple Intelligence Türkçe desteği, Türkiye’deki kullanıcılar için çok daha önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Artık iPhone sahipleri Siri benzeri yapay zeka asistanı üzerinden Türkçe komutlarla içerik oluşturabilecek, mesajları düzenleyebilecek veya metinleri özetleyebilecek.

iOS 26.1 ayrıca günlük kullanımda fark yaratacak pratik özellikler de sunuyor. Artık Kilit Ekranı Kamera kısayolu isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabiliyor. Alarm ve Zamanlayıcı işlemleri ise kaydırma hareketiyle kontrol ediliyor. Bu sayede yanlışlıkla kapatma olasılığı ortadan kalkıyor. FaceTime aramalarında da düşük bağlantı koşullarında ses kalitesi iyileştirildi.

Performans açısından bakıldığında, iOS 26.1 enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. Harici USB mikrofon kullananlar için gain control desteği eklenmiş durumda. Ayrıca Apple Fitness uygulamasında manuel antrenman kaydı artık doğrudan yapılabiliyor. Güvenlik tarafında ise 13-17 yaş arası çocuk hesaplarında içerik filtreleri varsayılan olarak aktif hale getirildi.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? iOS 26.1 ile gelen Apple Intelligence Türkçe desteği sizce iPhone deneyimini nasıl değiştirecek? Yapay zekalı asistanın Türkçe konuşması günlük kullanımınızı kolaylaştırır mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve en güncel Apple gelişmeleri için bizi takip etmeyi unutmayın!