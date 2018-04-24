Xiaomi Mi 6X videosu ortaya çıktı

Xiaomi Mi 6X videosu tam da firmanın yarın (25 Nisan) yapacağı tanıtım öncesinde otaya çıkarak telefon hakkındaki tasarımsal detayları dünya gözü ile ortaya çıkarttı. Xiaomi Mi A2 ile birlikte stok Android olarak satışa çıkacak olan Mi 6X önce Android.com adresinde görüldü ardından da şimdi Wiebo’da videosu çıktı.

Xiaomi Mi 6X videosu yanında yeni görseller

Çinli bir arkadaşımızın heyecanla bıdır bıdır anlattığı telefon aslında bilinenden öte pek birşey anlatmazken en azından onları doğruluyor. 5.99 inç ekranlı telefon arkasında çift kamera ile geliyor.

Redmi Note 5 Pro’ya benzerliği ile dikkat çeken Mi 6X içerisinde Snapdragon 660 işlemci yongası barındırıyor. 4 GB bellek ve 64 GB depolama ile gelen Mi 6X arkasında 12+20 MP ana kaemras barındıracak. 3.010 mAh batarya kapasiteli telefonun görsellerde şimdiden satışa olduğu da anlaşılıyor.