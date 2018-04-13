Xiaomi Mi 6X (Mi A2), 25 Nisan’da tanıtılıyor

Geçtiğimiz yıl Google işbirliğini açıklayan ve Android One‘lı ilk cihazı Mi A1 modelini satışa sunan Xiaomi, şimdi de bu modelin halefini tanıtmaya hazırlanıyor. Global pazarda Xiaomi Mi A2, Çin’de ise Mi 6X olarak anılacak telefon, 25 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak!

Xiaomi Mi 6X için davetiyeler gönderildi

Aşağıdaki görselden görebileceğiniz gibi telefonun tanıtılacağı etkinlik daveti Çin’deki gazetecilere gönderilmiş durumda.

Tabii ki telefonun henüz resmi özellikleri belli değil. Ancak daha önce ortaya çıkan dedikodulara göre telefonda 5.99 inç FHD+ ekran, Snapdragon 626 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama yer alacak. Ayrıca 20 MP + 8 MP çift kamera, 20 MP ön kamera ve 2910 mAh batarya olacağını da belirtelim.