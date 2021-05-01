XIAOMI MI 11 KUTU AÇILIŞI | Beklenen telefon TR garantili ne kadar?

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Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz’da bu sefer bir markayı değil de HWP konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bakmakta fayda var: General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6

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Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

01:20 Ersin abinin gerek YouTube gerekse Twitter’da takipçileri ile haklı bile olsa tartışmaya girmesi çabuk sinirlenip rest çekmesi.

02:29 Teknik detaylar hakkında çok fazla bilgi vermiyor oluşunuzu sevmiyorum sürekli aynı şeyleri duymaktan sıkıldık.

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08:18 Yakın çekimler bence halen bu kadar iyi işler yapan bir teknoloji kanalına göre başarısız.

09:18 Yıllarca takip ettikten sonra, çekilişlerin katıla özel olması, bir buruk hissettirmesi.

16:15 Kutu açılımlarında çok geç kalıyorsunuz ilklere oynamanız lazım.

23:16 Videolarınızın sesi diğer sayfalara göre daha kısık. Başka çoğu sayfayı rahatlıkla izlerken sizinkinde sesi yükseltmek gerekiyor.

26:14 Abi videoda bir telefonun özelliklerini söylüyorsunuz çok güzel ama bu özellikleri ekrana verirken çok hata oluyor bu duruma bir çözüm lütfen.

27:36 Yani her şeyi eleştiriyorsunuz.

29:10 Artık şu logoyu yenilemenin zamanı değil mi hani herkes yeniliyor.

30:30 Diğer kanalların ekip üyelerinden daha donanımlı kişilerle çalıştığınız halde eskiye oranla aşırı derecede bir performans düşüklüğü yaşadığınızı gözlemlemekteyim. Sizin gibi kaliteli bir kanalın daha fazla mücadele ettiğini görmek istiyorum. İstememin sebebi sizin sayenizde göstermiş olduğunuz yolu takip ederek sıfır cihazımı uzun uğraşlar sonucunda değiştirmeyi başardım. Siz bana pes etmemeyi ve hak aramayı öğrettiniz. Bundan dolayı sizin gibi bir kanalın kaybolmasını veya gerektiği başarıyı yakalayamamasını istemem. HWP Ailesi Candır saygılar.

35:15 Abi tek sevmediğim olay teknoloji kanalı olarak teknoloji bilgi-literatür artık adına her ne derseniz oluşturamamanız.

40:00 Ersin abi artık yılın telefonunu ilan etmiyor. En son hatırladığım Sony XZ1 di. Ya piyasada çok fazla telefon var kafası karışıyor yada şu anki telefonlar gayet iyi durumdalar. Bilmediğim bir neden. Acaba hangisi?

41:20 Video altındaki yorumlara zahmet edipte cevap yazmamanız.

43:10 HWP sevmiyorum çünkü ne kadar HWP kullanıcıları ile etkileşimliyiz deseler de Telergam, Discord’da hiç bir sohbet açtıklarını veya dahil oldukları görmedim