BYD Sealion 7 sonunda Türkiye’ye geldi! Peki bu iddialı elektrikli D-SUV modeli, sunduğu özelliklerle rakiplerine meydan okuyabilecek mi? Fiyatı gerçekten söylendiği kadar cazip mi? Tasarımıyla premium segmenti hedefleyen bu model, Türk otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

BYD Sealion 7 özellikleri neler?

BYD Sealion 7, markanın modern ve güçlü tasarım çizgisini koruyan dinamik bir dış görünüme sahip. 4.830 mm uzunluğa, 1.925 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip bu dev SUV, kaslı gövde oranlarıyla güçlü bir duruş sergiliyor.

İnce LED farlar ve aerodinamik hatlarla çevrili ön ızgara, araca keskin bir karakter kazandırıyor. Gövdeye gömülü kapı kolları ve 19 inç alüminyum alaşım jantlar, hem modernlik hem de sportif bir duruş sunuyor. Arka tarafta LED ışık barı ve tavandan uzanan spoiler detayları, BYD Sealion 7 modeline premium bir görünüm katıyor.

İç mekânda ise teknolojiyle lüks bir atmosfer bir araya geliyor. Dönebilen 15.6 inçlik bilgi-eğlence ekranı, 10.25 inç dijital gösterge paneliyle birlikte kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. 12 hoparlörlü ses sistemi, ısıtmalı- havalandırmalı koltuklar, panoramik cam tavan ve head-up display gibi donanımlar, BYD Sealion 7 modelinin premium hissini güçlendiriyor.

Ayrıca 520 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.769 litreye kadar çıkabiliyor. Performans tarafında iki farklı motor seçeneği dikkat çekiyor. Giriş seviyesinde 160 kW (218 PS) gücünde, arkadan itişli bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyon, 71,8 kWh batarya kapasitesiyle 440 kilometreye kadar menzil sunuyor ve %30’dan %80’e yalnızca 20 dakikada şarj olabiliyor.

Üst donanımda ise çift motorlu 390 kW (530 PS) güç üreten versiyon yer alıyor. Bu model, 91,3 kWh batarya ile 502 km menzil sunarken sadece 4,5 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. 230 kW hızlı şarj desteği sayesinde 18 dakikalık bir sürede bataryanın büyük kısmı dolabiliyor.

BYD Sealion 7 Türkiye fiyatı ne kadar?

BYD Sealion 7, Türkiye’de iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. Yüzde 25’lik ÖTV dilimine giren başlangıç versiyonu fiyat-performans açısından oldukça dikkat çekici. Elektrikli otomobil pazarında yükselen rekabete doğrudan yanıt veren BYD, C-SUV segmentindeki rakiplerin fiyatına D-SUV performansı sunmayı başarıyor. İşte BYD Sealion 7 Türkiye fiyat listesi:

160 kW (218 PS) Elektrikli – Design Otomatik: 2.389.000 TL

390 kW (530 PS) Elektrikli – Excellence Otomatik: 3.939.000 TL

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarının hızla büyüdüğü bu dönemde, BYD Sealion 7 rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Hem teknolojik donanımı hem de fiyat etiketiyle özellikle aile SUV segmentinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yerli otomobil kullanıcıları için bu fiyat seviyesinde bu kadar yüksek menzil ve performans sunan model sayısı oldukça az.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BYD Sealion 7 fiyatı ve özellikleri sizce Türkiye pazarında rekabeti nasıl etkiler? Elektrikli D-SUV segmentinde bu modelin başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!