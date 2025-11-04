Yapay zekâ destekli araçlara olan ilgi hızla artarken, Google’dan dikkat çekici bir yenilik geldi. Şirketin geliştirdiği NotebookLM artık yalnızca metinlerle değil, videolarla da çalışabiliyor. Üstelik bu özellik şimdi Türkçe dil desteğiyle birlikte kullanıma sunuldu. Peki, uygulama bu yeni özellikle neler yapabiliyor? Türkçe video özetleme özelliği nasıl çalışıyor?

Google NotebookLM Türkçe video özeti desteği geldi!

NotebookLM, kullanıcıların yüklediği videoları analiz ederek kısa, anlaşılır ve içerik odaklı özetler oluşturabiliyor ve artık bunu Türkçe video şeklinde de özetleyebiliyor! Bu, özellikle öğrenciler, araştırmacılar ve içerik üreticileri için devrim niteliğinde bir gelişme. Artık bir dersi, konferansı veya uzun bir röportajı izlemek yerine, yapay zekanın hazırladığı videoya göz atmak yeterli oluyor.

Google’ın geliştirdiği bu altyapı, yapay zekânın öğrenme süreçlerinde nasıl yardımcı olabileceğinin en net örneklerinden biri. Artık not tutmak, içerik toparlamak ve kaynak özetlemek çok daha pratik hale geldi. Uygulamanın Türkçe video özet desteği, Türkiye’deki kullanıcıların bu aracı aktif biçimde kullanmasının önünü açacak.

NotebookLM nedir ve nasıl Kullanılır?

NotebookLM, Google’ın yapay zekâ tabanlı kişisel çalışma asistanı olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar diledikleri dosyaları veya videoları yükleyip özet çıkarmasını, analiz yapmasını ya da belirli temalar üzerinden açıklamalar üretmesini isteyebiliyor. Özellikle eğitim alanında büyük kolaylık sağlayan bu araç, bilgiye hızlı erişimi hedefliyor. Uygulamayı kullanmak için Google hesabıyla giriş yapmak ve içerik yüklemek yeterli. Ardından yapay zekâ sizin yerinize notları toparlayıp sade bir anlatımla sunuyor.

