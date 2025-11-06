Elektrikli otomobil pazarında taşlar yeniden yerinden oynuyor. Çinli dev üretici BYD, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli BYD Atto 2 modelini Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Peki BYD Atto 2 ne zaman satışa çıkacak, hangi teknolojik yenilikleri sunacak ve şehir içi kullanımda nasıl bir deneyim vaat ediyor? Gelin bu merak uyandıran modele yakından bakalım.

BYD Atto 2 Türkiye çıkış tarihi ne zaman?

BYD Atto 2, markanın Türkiye’deki elektrikli araç portföyünü genişletecek en yeni modeli olarak Aralık ayında satışa sunulacak. B-SUV segmentinde konumlanan araç, kompakt yapısı ve şık hatlarıyla şehir içi mobiliteyi yeniden tanımlamayı hedefliyor. BYD’nin “ejderha yüzü” adını verdiği özgün tasarım dili, güçlü kıvrımları ve akıcı hatlarıyla Atto 2’ye modern bir kimlik kazandırıyor.

Türkiye pazarında BYD Atto 2 özellikle fiyat-performans açısından iddialı bir seçenek olacağı düşünülüyor. Kompakt boyutları sayesinde dar şehir sokaklarında bile pratik bir sürüş deneyimi sunacak olan model, elektrikli araç geçiş sürecinde kullanıcıların beklentilerine yanıt verecek.

BYD Atto 2 özellikleri neler?

BYD Atto 2, markanın yeni nesil e-Platform 3.0 altyapısı üzerine inşa edilmiş durumda. Yaklaşık 4,3 metre uzunluğa sahip SUV, kompakt ölçülerine rağmen ferah bir yaşam alanı sunuyor. İç mekânda sürdürülebilir malzemeler öne çıkıyor: vegan deri koltuklar, elektrikli ayar ve ısıtma özellikleri, geniş panoramik cam tavan ve renkli ambiyans aydınlatmalarıyla araç, konforu teknolojik dokunuşlarla birleştiriyor.

Arka bölümde yer alan kesintisiz LED stop grubu ise markanın “Möbius halkası” tasarım anlayışını yansıtıyor. Orta konsolda bulunan 12,8 inçlik dönebilen dokunmatik ekran, Android Auto ve Apple CarPlay desteğiyle akıllı telefon entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Atto 2, OTA (Over The Air) güncellemeleri, akıllı sesli kontrol sistemi ve 4G bağlantı özellikleriyle her zaman çevrimiçi kalabiliyor.

İlginizi Çekebilir: En çok satan elektrikli otomobiller açıklandı! (Kasım 2025)

Performans tarafında ise 130 kW (177 PS) güç üreten tamamen elektrikli motor, 0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşabiliyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Battery (LFP) bataryası 312 km WLTP menzil sağlarken, 65 kW DC hızlı şarj desteğiyle %30’dan %80’e sadece 28 dakikada şarj olabiliyor.

İlginizi Çekebilir: Motosiklet sürücüleri dikkat! Koruyucu gözlük ve eldiven zorunlu oldu

Güvenlik konusunda da iddialı olan BYD Atto 2, ADAS destekli sürüş asistanlarıyla donatılmış. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve acil fren desteği gibi sistemler sürüş güvenliğini artırıyor. Ayrıca NFC dijital anahtar, uzaktan klima kontrolü ve VtoL enerji paylaşım teknolojisiyle araç, taşınabilir bir güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor.

Tasarım tarafında aerodinamik çizgilerin modern LED aydınlatmalarla birleştiği BYD Atto 2, kompakt SUV sınıfında dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Türkiye yollarında özellikle şehir içi sürücüler için çevreci, sessiz ve yüksek teknolojiye sahip bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Atto 2 Türkiye pazarındaki konumunu ve sunduğu teknolojik donanımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!