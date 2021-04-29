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XIAOMI MI 11 LITE SATIŞA ÇIKIYOR! | Türkiye fiyatı ne kadar?
Xiaomi Mi 11 Lite modelinin kutu açılışı ile karşınızdayız. Firmanın Türkiye’de resmi garantili olarak da satışa sunacağı modelin özellikleri ve TR fiyatını da videoda bulabilirsiniz.
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XIAOMI MI 11 LITE SATIŞA ÇIKIYOR! | Türkiye fiyatı ne kadar?
İyi seyirler…
Xiaomi Mi 11 Lite özellikleri ve fiyatı
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram
Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
Fiyatı: 4299 TL
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REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!
Redmi Note 10 Pro kutu açılışı ile karşınızdayız. Bronz rengi ve kutu içeriğiyle Mi Fanlarının fazlasıyla hoşuna gidecek modelin detaylarını videoda görebilirsiniz.
OPPO Reno 5 kutu açılışı için tıklayın / Samsung Galaxy A52 kutu açılışı için tıklayın
REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!
Redmi Note 10 Pro fiyatları hakkında detaylı bilgiyi Hepsiburada’dan kontrol etmek ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/81116c87
Redmi Note 10 Pro fiyatları hakkında detaylı bilgiyi Trendyol’dan kontrol etmek ve satın almak için; https://ty.gl/jtbvvg7qa
Bakalım Redmi Note 10 Pro kutu içeriğiyle bizlere neler sunuyor?
Boyut: 164 x 76.5 x 8.1 mm
Ağırlık: 193 gram
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5020 mAh
Şarj: 33 Watt
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