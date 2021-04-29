XIAOMI MI 11 LITE SATIŞA ÇIKIYOR! | Türkiye fiyatı ne kadar?

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Xiaomi Mi 11 Lite modelinin kutu açılışı ile karşınızdayız. Firmanın Türkiye’de resmi garantili olarak da satışa sunacağı modelin özellikleri ve TR fiyatını da videoda bulabilirsiniz.

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İyi seyirler…

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Xiaomi Mi 11 Lite özellikleri ve fiyatı

Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm

Ağırlık: 157 gram

Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10

İşlemci: Snapdragon 732G

Depolama: 128 GB

Bellek: 6 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4250 mAh

Şarj: 33 Watt

Fiyatı: 4299 TL