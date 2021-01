Xiaomi Mi 11 Pro, 80W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek

Xiaomi, Mi 11 serisi ile birlikte MIUI 12.5’i yeni duyurdu. Güncelleme, Çin’deki bazı cihazlar için yavaş yavaş kullanıma sunuluyor ve yeni özellikler de kademeli olarak getiriliyor. 12.5 güncellemesi, 2021’in ikinci çeyreğinde duyurulabilecek MIUI 13 sürümünden önceki aşamalı bir adım olarak hizmet ediyor. Şimdi ise bir XDA Forum Üyesi, Xiaomi’nin yazılım dış görünümünün bir sonraki sürümü hakkında miui.com kaynak kodunun derinliklerine gömülü ilginç ayrıntıları keşfetti.

Rapora göre MIUI 13 yakında gelecek ve onu destekleyecek ilk cihazlardan bazıları Mi Mix 4 ve Mi Note 11 olacak. Mi Mix 4, seride verilen kısa bir aradan sonra şirket tarafından resmi olarak onaylandı. Ancak Mi Note 11 hala sırrını koruyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi Note 10 Lite’ı saymazsak, 2019’da piyasaya sürülen Mi Note 10’dan bu yana şirket henüz yeni bir akıllı telefon çıkarmadı ve Mi Note 11 hakkında bilinenler de oldukça az.

Xiaomi Mi MIX 4 and Mi Note 11 spotted on the HTML source code of https://t.co/cJ0k4vuM4Q

Source : view-source:https://t.co/cJ0k4vuM4Q pic.twitter.com/2Yb8Ks2bi3

— the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 11, 2021