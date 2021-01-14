Xiaomi Mi 11 Pro, 80W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek

Xiaomi Mi 11 Pro akıllı telefonun Şubat 2021’de piyasaya çıkması bekleniyor. Çıkışına az bir zaman kala telefonla alakalı olarak yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bilgilere göre Xiaomi Mi 11 Pro’da tamı tamına 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu teknoloji, Mi 11 Pro’ya “dünyanın en hızlı kablosuz şarj destekli telefonu” ünvanını kazandıracak.

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Xiaomi Mi 11 Pro bugüne kadar hiç yapılmamışı yapacak

Dün yayınladığımız haberlerimizde Xiaomi Mi 11’in global sürümünün FCC sertifikası almayı başardığını aktarmıştık. Tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmeyen telefonun bir de “Pro” varyantı bulunuyor. Şubat 2021’de piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mi 11 global sürümünün yanında Xiaomi, Mi 11 Pro’yu da satışa sunacak. GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre Mi 11 Pro, tamı tamına 80W kablosuz hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduracak.



GSMArena’nın sektöre yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Xiaomi, akıllı telefonlarda kullanacağı 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisi üzerinde yaptığı çalışmalarda sona geldi ve teknoloji son kullanıcıyla buluşmaya hazır durumda. Fakat Xiaomi’nin teknolojiyi son kullanıcıyla buluşturabilmesi için öncelikle yetkili kurumlardan resmî onay alması gerekiyor. Onay verildikten sonra Xiaomi, Mi11 Pro modeliyle beraber 80W kablosuz hızlı şarj desteğini piyasaya sürmüş olacak.

Eğer Xiaomi resmî onay almayı başarır ve gerçekten Mi 11 Pro ile beraber 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisini hayata geçirebilirse, yeni bir dönüm noktasına kapı aralamış olacak. Zira hâlihazırda hiçbir telefonda bu kadar yüksek hızlı bir kablosuz şarj teknolojisi bulunmuyor; Mi 11 Pro’nun 80W hızlı kablosuz şarjı hayata geçirmesiyle beraber telefon “dünyanın en hızlı kablosuz hızlı şarj destekli telefonu” olacak.

Mi 11 Pro’nun bilinen özellikleri

Xiaomi Mi 11 Pro Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Telefon aynı zamanda 144Hz AMOLED ekran, çift sim kart desteği ve NFC desteğiyle gelecek. Telefonda üç adet kamera bulunacak. Bunlar; OIS desteği bulunan geniş açı lens, OIS desteği bulunan ultra geniş açı lens ve yine OIS desteğine sahip 5X telefoto zoom lens. Çinli akıllı telefon üreticisi OIS (optik görüntü sabitleme) sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir kamera deneyimi sunmayı planlıyor.