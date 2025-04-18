TOGG T10F adı verilen yeni sedan modeliyle hem tasarım hem de performans anlamında önemli bir adım atıyor. CES 2024 fuarında sergilenen ve üretim aşamasına gelen bu modelin, 2025 yılı içerisinde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. İşte TOGG T10F özellikleri!

TOGG T10F özellikleri neler sunuyor?

TOGG T10F teknik özellikleri incelendiğinde, aracın güçlü bir performansla yollara çıkmaya hazırlandığını görmek mümkün. Tek motorlu versiyon 218 beygir güce ve 350 Nm torka sahipken, dört motorlu versiyonda bu değerler tam 435 beygir güce ve 700 Nm torka ulaşıyor. Bu da T10F’in dört çeker versiyonunun 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,4 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Elektrikli otomobillerde menzil her zaman kritik bir faktör olurken, TOGG T10F burada da iddiasını ortaya koyuyor. 52,4 kWh kapasiteli standart batarya ile günlük kullanım için yeterli bir menzil sunulurken, 88,5 kWh kapasiteli uzun menzilli versiyon yaklaşık 600 kilometrelik sürüş mesafesi vadediyor.

İç mekânda ise yüksek teknoloji hissiyatı öne çıkıyor. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inçlik dev multimedya ekranı ve 8 inçlik klima kontrol ekranı; TOGG T10F sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi, mobil internet, Wi-Fi bağlantısı ve sosyal kamera gibi donanımlar da araca yenilikçi bir kimlik kazandırıyor. Yenilenen direksiyon ve koltuk tasarımı ise konforu artırıyor.

Tasarım tarafında da göz alıcı detaylara sahip olan TOGG T10F, liftback tarzı gövde yapısıyla dikkat çekiyor. 0.23 Cd’lik sürtünme katsayısı ise aracın aerodinamik yapısını kanıtlar nitelikte. Yeni gövde renkleri arasında “Urla” ve “Salda” gibi Türkiye’nin doğal güzelliklerinden ilham alınan seçenekler de bulunuyor.

TOGG T10F teknik özellikleri

218 bg / 350 Nm tork (arkadan itişli)

435 bg / 700 Nm tork (dört çeker)

0-100 km/s: 4,4 sn (dört çeker)

Batarya seçenekleri: 52,4 kWh & 88,5 kWh

Yaklaşık menzil: 600 km

İç mekân: 12.3″ gösterge, 29″ multimedya, 8″ klima ekranı

Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi

Yeni gövde renkleri: Urla, Salda

TOGG T10F hem teknik hem de tasarımsal olarak elektrikli araç pazarında ciddi bir alternatif olmaya aday. TOGG T10F teknik özellikleri, menzil performansı ve dijital iç mekân donanımı ile kullanıcıların ilgisini çekeceğe benziyor.

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Peki siz TOGG T10F hakkında ne düşünüyorsunuz? Performansı ve tasarımıyla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!