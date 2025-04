Otomotiv devi Honda, elektrikli araç piyasasındaki iddiasını gözler önüne seren yeni SUV modeli P7‘yi Çin’de büyük bir lansmanla satışa sundu. Tamamen elektrikli motoruyla dikkat çeken bu yeni Honda P7, sunduğu etkileyici menzil ve rekabetçi fiyatıyla segmentinde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Özellikle elektrikli SUV arayışında olan kullanıcıların yakından takip edeceği bu model, Honda‘nın elektrikli mobilite vizyonunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılan P7, kullanıcılara sadece çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek performans ve konfor vaat ediyor.

Honda P7 devasa menzili ile tanıtıldı

Yeni Honda P7, kalbinde yatan güçlü batarya teknolojisiyle adından söz ettiriyor. 89,8 kWh kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya paketi sayesinde arkadan çekişli versiyonu tek şarjla etkileyici bir menzil olan 650 kilometreye ulaşabiliyor. Dört çeker seçeneği ise 620 kilometre menzil sunarak performanstan ödün vermek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Maksimum 469 beygir güç üretebilen bu elektrikli SUV, hem şehir içi kullanımda pratiklik sunuyor hem de uzun yolculuklarda kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. Menzil ve performans değerleriyle dikkat çeken Honda P7, elektrikli araç segmentinde önemli bir oyuncu olmaya aday.

Honda‘nın elektrikli alt markası olan Ye bünyesinde geliştirilen P7‘nin teknik altyapısı ve boyutları, daha önce tanıtılan S7 modeliyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. 4.750 mm uzunluğu, 1.930 mm genişliği ve 2.930 mm aks mesafesiyle geniş bir iç hacim sunan P7, hem dış tasarım hem de iç mekânda S7’nin izlerini taşıyor. İç tasarımda modern ve teknolojik bir atmosfer hakim. Geniş ekranlar, fiziksel tuşlarla desteklenen sezgisel kontrol panelleri ve yüksek çözünürlüklü yan kamera ekranları sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Tasarım anlamında P7‘yi S7’den ayıran en belirgin özellik ise far yapısında kendini gösteriyor. P7‘nin kendine özgü C şeklindeki ışık imzası, araca markaya has, daha çarpıcı bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Honda P7, farklı ihtiyaçlara cevap veren iki farklı versiyonla tüketicinin beğenisine sunuluyor. Arkadan çekişli başlangıç modelinin fiyatı yaklaşık 27.200 dolar olarak belirlenirken, dört tekerlekten çekişli versiyon ise yaklaşık 34.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyatlandırma stratejisiyle P7, aynı segmentte yer alan Tesla Model Y gibi güçlü rakiplerine karşı önemli bir fiyat avantajı sunuyor. Üstelik her iki versiyonda da gelişmiş sürücü destek sistemlerinin standart olarak sunulması, Honda P7‘nin fiyat-performans dengesini daha da güçlendiriyor. Honda‘nın bu yeni modeli, elektrikli SUV pazarında iddialı bir alternatif olarak konumlanıyor ve markanın elektrikli araç geleceğine yönelik kararlılığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

