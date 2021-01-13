Xiaomi Mi 11 global sürümü FCC sertifikasını aldı!

Xiaomi Mi 11 global sürümünün FCC sertifikasını aldığı ortaya çıktı. Mi 11’in Çin dışına ne zaman çıkacağını tam olarak bilmesek de, FCC sertifikasını almasından yola çıkarak, çok uzaklarda olmadığını söyleyebiliriz. Bu arada FCC sertifikasına göre Xiaomi Mi 11, global pazarda 12 GB RAM’li varyantıyla satılmayacak.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11 Lite, sertifika başvurusuyla göründü!

reklam

2020’nin son amiral gemisi Xiaomi Mi 11, 28 Aralık’ta Çin Halk Cumhuriyeti’nde tanıtılmıştı. Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip cihazda tamı tamına 108 MP kamera bulunuyor. 6.81″ OLED panel destekli 2K ekranı bulunan Mi 11’in ekranını koruma göreviniyse Gorilla Glass Victus teknolojisi üstleniyor.

Xiaomi, üst düzey özelliklerle donattığı en yeni amiral gemisi olan Mi 11’i çok yakında da global pazarlarda satışa sunacak.

Geliyor gelmekte olan: Xiaomi Mi 11’in global sürümü FCC onayından geçti!





Çin dışındaki lansmanının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmayan Xiaomi Mi 11’in global sürümünün, FCC sertifikasını aldığı öğrenildi. FCC tarafından düzenlenen resmî belgelere göre Xiaomi Mi 11; 6/128 GB, 8/128 GB ve 8/256 GB olmak üzere toplam üç farklı varyantla global pazarda satışa sunulacak. Hatırlayacak olursanız Xiaomi, Çin’de düzenlediği etkinlikte Mi 11’in 12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip varyantını da tanıtmıştı; fakat FCC belgelerine bakılırsa, şirket bu varyantı global pazarlarda satmayacak.

FCC sertifikasına eklenen bir başka önemli detaya göre Xiaomi Mi 11, çift SIM kartlı sürümüyle globalde satışa sunulacak. Kutusundan Android tabanlı MIUI 12 ile beraber çıkacak olan telefon, 55W kablolu hızlı şarj desteğiyle karşımızda olacak. Bu arada küçük bir dipnot olarak, Mi 11’in kutusundan şarj cihazının çıkmayacağını belirtmiş olalım. Apple’ın iPhone 12’nin kutusundan şarj cihazını çıkarmasıyla beraber Xiaomi de aynı kararı kendi telefonları için aldığını duyurmuştu.

Xiaomi Mi 11 teknik özellikleri

Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm

Ağırlık: 196 gram

Ekran: 6,81 inç 2K AMOLED 120 Hz, HDR10+

Parlaklık: 1500 nit

İşlemci: Snapdragon 888

Grafik: Adreno 660

RAM: 6 GB – 8 GB / 12 GB (sadece Çin)

Depolama: 128 GB / 256 GB

Xiaomi Mi 11 kamerası: 108 MP + 13 MP + 5 MP

Ön kamera: 20 MP

Hoparlör: Stereo, Hi-Res, Harman-Kardon

Batarya: 4600 mAh

Şarj: 55 W kablolu, 50 W kablosuz, 10 W tersine şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2