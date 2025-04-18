Otomotiv dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Dünya Otomobil Ödülleri, 2025 yılı için kazananlarını New York Otomobil Fuarı’nda görkemli bir törenle duyurdu. Bu yılki Dünya Otomobil Ödülleri‘nde dikkat çeken en önemli nokta, ödül alan modellerin büyük bir çoğunluğunun tamamen elektrikli araçlardan oluşması oldu. Bu durum, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrikli dönüşümün artık geri dönülmez bir noktaya ulaştığını açıkça gözler önüne seriyor. Sektörün önde gelen uzmanları ve otomobil gazetecilerinden oluşan jüri, titiz değerlendirmeler sonucunda 2025’in en iyilerini belirledi.

2025 Dünya Otomobil Ödülleri dağıtıldı!

Yılın Otomobili ödülünü, Kia’nın iddialı elektrikli kompakt SUV modeli EV3 kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Dünya Otomobil Ödülleri jürisi, Kia EV3’ü rakipleri BMW X3 ve Hyundai Inster’i geride bırakarak bu prestijli ödüle layık gördü. EV3’ün segmentinde öne çıkan 605 kilometrelik etkileyici menzili ve sadece 31 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşan hızlı şarj özelliği, bu başarısında önemli rol oynadı. Kia’nın elektrikli mobilite alanındaki yükselişi, bu Dünya Otomobil Ödülleri ile bir kez daha tescillendi. Avrupa pazarında da büyük ilgi gören Kia EV3, birçok ülkede elektrikli araç satışlarında ilk sıralarda yer alıyor.

Lüks otomobil kategorisinde ise Dünya Otomobil Ödülleri‘nin sahibi Volvo EX90 oldu. Porsche Macan ve Panamera gibi güçlü rakipleri geride bırakan Volvo EX90, çift motorlu dört çeker sistemi, 402 beygir gücü ve 111 kWh batarya paketiyle jüriden tam not aldı. Tam şarjla 499 kilometreye kadar menzil sunan bu lüks elektrikli SUV, 0’dan 96 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaşabiliyor. Yılın Elektrikli Aracı ödülünü ise Hyundai’nin şehir içi kullanıma uygun kompakt SUV modeli Inster kazandı. Asya pazarında “Casper Electric” adıyla da bilinen Hyundai Inster, 113 beygir gücündeki elektrikli motoru, 370 kilometreye varan menzili ve yaklaşık 30 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle Dünya Otomobil Ödülleri jürisini etkilemeyi başardı. Şehir otomobili kategorisinde ise Çinli üretici BYD’nin uygun fiyatlı modeli Seagull ödüle layık görüldü. Özellikle 405 kilometreye kadar menzil sunan “Intelligent Driving Edition” versiyonuyla dikkat çeken BYD Seagull, Dünya Otomobil Ödülleri‘nde önemli bir başarı elde etti. Yılın Otomobil Tasarımı ödülünü ise Volkswagen ID. Buzz kazanarak nostaljik tasarımın elektrikli gelecekle nasıl harmanlanabileceğini gözler önüne serdi.

Elektrikli araçların bu büyük başarısına rağmen, performans otomobili kategorisinde Dünya Otomobil Ödülleri‘nin sahibi hibrit destekli içten yanmalı motoruyla Porsche 911 GTS oldu. 3.6 litrelik turbo beslemeli düz altı motora entegre edilen elektrikli motor sistemiyle toplamda 532 beygir güç üreten Porsche 911 GTS, 0’dan 96 km/s hıza sadece 2.9 saniyede çıkabiliyor ve 312 km/s son hıza ulaşabiliyor. Bu sonuç, içten yanmalı motor teknolojisinin henüz tamamen göz ardı edilmediğini ve performans odaklı araçlarda hibrit çözümlerin önemini bir kez daha gösterdi.

Dünya Otomobil Ödülleri 2025 Kazananları

Kategori Kazanan Model Yılın Otomobili Kia EV3 Lüks Otomobil Volvo EX90 Yılın Elektrikli Aracı Hyundai Inster Şehir Otomobili BYD Seagull Yılın Otomobil Tasarımı Volkswagen ID. Buzz Yılın Performans Otomobili Porsche 911 GTS

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