Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite Snapdragon 765G ile piyasaya çıkacak!
Xiaomi Mi 11 Lite Google Play Console‘da ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun kullanacağı işlemci de böylelikle belli oldu.
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Akıllı telefon Snapdragon 765G ile geliyor!
Xiaomi akıllı telefon dünyasına yeni yarışmacılar kazandırma hedefinde. Ünlü teknoloji devi artan popülaritesini en iyi şekilde yönlendirmenin yollarını arıyor. Mi 11 serisi ile kaldığı yerden devam etmek isteyen akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Ayrıca serinin Lite modeli de Google Play Console‘u ziyaret etti. Platforma uğrayan akıllı telefonun kullanacağı işlemci ve RAM kapasitesi de böylelikle belli oldu.
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Ortaya çıkan listeye göre Xiaomi Mi 11 Lite, Snapdragon 765G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bu bilgilerin dışında yeni bir detay ortaya çıkmazken, daha önceki bilgilere göre akıllı telefon 4150 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 33W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Öte yandan akıllı telefonun 64/128 GB‘lık depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak 8 GB RAM seçeneğinin yanında 64 GB depolama alanı pek mantıklı bir kombinasyon olmuyor. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Apple, lightning bağlantı noktasını kaldırıyor!
Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, lightning bağlantı noktasını kaldıracak. Ancak yine de USB-C’ye geçiş yapmayacak. Apple‘ın bu konuyla ilgili aldığı yeni patent de günün erken saatlerinde ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni patent, üç pinli MagSafe cihazının ana hatlarını gösteriyor. Ayrıca yuvarlak ve düz olmak üzere iki farklı pin tasarımı da patent fotoğraflarında yer alıyor.
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Apple, yeni aldığı patent ile neyi hedefliyor?
Patent görüntüleri, yeni bağlantı noktasının bir iPhone için geliştirildiğini gösteriyor. Görsellerde, şarj bağlantı noktasına sahip bir iPhone‘un altı gösterildiği için yeni nesil iPhonelarda bağlantı noktasının bulunmaya devam edeceğini görüyoruz. Bu bağlantı noktası, cihaza kolay takılması için mıknatıslara sahip olacak. Bunun, mevcut lightning girişine göre yeni patentin önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni patent, manyetik MagSafe şarj cihazının iPhone’u şarj etmek için cihazın altına eklendiğini gösteriyor.
Tianfeng International analisti Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPhonelarda USB-C konektörünün bulunmayacağını belirtiyor. Bununla birlikte, bütün Android üreticilerinin USB-C’ye geçtiği günlerden bu yana bu alanda bir adım atılmaması Kuo’nun tezini destekliyor. Apple‘ın USB-C’ye geçmeme sebebi, bu bağlantı noktasının su ve toza karşı dayanıklılığı azalttığını düşünmesi. Ayrıca şirketin MagSafe manyetik şarja geçme gibi bir planı da mevcut. Bu nedenle, önümüzdeki süreçte iPhone’larda USB-C veya lightning yerine manyetik şarj görme ihtimalimiz oldukça yüksek.
Akıllı Telefonlar
Mi Mix 4 Pro Max, Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu olacak!
Display Search şirketinin kurucusu Ross Young, Xiaomi‘nin ilk katlanabilen akıllı telefonu hakkında önemli yeni bilgiler yayınladı. Ross Young‘a göre Xiaomi‘nin ilk katlanabilen akıllı telefonu, Mi Mix 4 Pro Max adıyla piyasaya çıkacak. Şirketin Mi Mix serisinde her zaman yeni teknolojileri denemesi göz önüne alındığında bu sızıntının doğru olma ihtimali yüksek.
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Mi Mix 4 Pro Max hakkında neler ortaya çıktı?
Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max, TCL’nin yan kuruluşu olan CSOT’un geliştirdiği ekranlar ile gelecek. Cihazın ekranı, tıpkı Huawei’nin Mate Xs‘i gibi dışa doğru katlanacak. Bununla birlikte, telefon katlandığında 6.38 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacak. Daha önce, Xiaomi‘nin ilk katlanabilen telefonunun ekranının Samsung tarafından tedarik edileceği söylentisi dolaşıyordu. Analist, Samsung Display‘in gelecekte başka bir Xiaomi katlanabilen telefona ekran tedarik edeceğini doğruladı.
Xiaomi, ilk olarak 2019’un başında katlanabilen bir akıllı telefon prototipi gösterdi. Bu çalışan prototip, üzerinden iki yıl geçmesine rağmen piyasaya sürülmedi. Şimdi ise şirket, birden fazla katlanabilen telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mi Mix 4 Pro Max‘in teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlere göre cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca kamera tarafında da yeni yazılımsal değişikliklerin olması muhtemel. Mart ayı içerisinde, cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Windows 10 sistemine mesajlaşma uygulaması getiriyor
Bilgisayar üzerinden telefona ulaşmak ve mesaj yollamak Telefonunuz uygulamasıyla mümkün olsa da; Samsung Windows 10 işletim sistemi için kendi mesajlaşma uygulamasını getiriyor.
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Yakın zamanda Microsoft Store üzerinden Hizmetler ve Araçlar kısmında tespit edilen uygulama; açıklamaya göre Windows üzerinden kullanıcıların telefonlarından mesaj alıp yollamasına izin veriyor.
Sammobile sitesine göre uygulama şu anda test aşamasında olup her bölgede erişime açık halde değil. Bunun dışında Samsung, kullanım alanını seçilen belirli kişilere izin vererek daha da kısıtlıyor gibi. Öyle ki Microsoft Store üzerindeki uygulamanın yanında bir de kod girişi görülebiliyor.
Uygulama hakkındaki bilgiler oldukça az. Ancak açıklama kısmından görebildiğimiz kadarıyla uygulama 4G ve 5G mobil veri çalıştırabilen cihazlarla uyumlu halde. Bununla beraber bu özelliğe sahip bir cihazınız varsa uygulamaya şu anda erişememeniz yine de mümkün. Çünkü mevcut uyumlu Samsung cihaz listesi oldukça kısıtlı. Tabii ki uygulama daha genel çıkışını yaptığı zaman bu kısıtlamaların değişmesinin muhtemel olduğunu söyleyebilsek de; uygulama için bir Samsung telefonun gerekli olması muhtemel.
Microsoft firması şu anda sistemi için mesajlaşma dahil çeşitli imkanlar sunan Telefonunuz uygulamasını kullanıcılara sağlıyor. Onun dışında Google da Google Messaging ile benzer imkanları veriyor. Dolayısıyla Samsung firmasının neden böyle bir hamle yaptığı şimdilik pek kestirilemiyor diyebiliriz.
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