Akıllı Telefonlar
Mi Mix 4 Pro Max, Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu olacak!
Display Search şirketinin kurucusu Ross Young, Xiaomi‘nin ilk katlanabilen akıllı telefonu hakkında önemli yeni bilgiler yayınladı. Ross Young‘a göre Xiaomi‘nin ilk katlanabilen akıllı telefonu, Mi Mix 4 Pro Max adıyla piyasaya çıkacak. Şirketin Mi Mix serisinde her zaman yeni teknolojileri denemesi göz önüne alındığında bu sızıntının doğru olma ihtimali yüksek.
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Mi Mix 4 Pro Max hakkında neler ortaya çıktı?
Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max, TCL’nin yan kuruluşu olan CSOT’un geliştirdiği ekranlar ile gelecek. Cihazın ekranı, tıpkı Huawei’nin Mate Xs‘i gibi dışa doğru katlanacak. Bununla birlikte, telefon katlandığında 6.38 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacak. Daha önce, Xiaomi‘nin ilk katlanabilen telefonunun ekranının Samsung tarafından tedarik edileceği söylentisi dolaşıyordu. Analist, Samsung Display‘in gelecekte başka bir Xiaomi katlanabilen telefona ekran tedarik edeceğini doğruladı.
Xiaomi, ilk olarak 2019’un başında katlanabilen bir akıllı telefon prototipi gösterdi. Bu çalışan prototip, üzerinden iki yıl geçmesine rağmen piyasaya sürülmedi. Şimdi ise şirket, birden fazla katlanabilen telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mi Mix 4 Pro Max‘in teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlere göre cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca kamera tarafında da yeni yazılımsal değişikliklerin olması muhtemel. Mart ayı içerisinde, cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Windows 10 sistemine mesajlaşma uygulaması getiriyor
Bilgisayar üzerinden telefona ulaşmak ve mesaj yollamak Telefonunuz uygulamasıyla mümkün olsa da; Samsung Windows 10 işletim sistemi için kendi mesajlaşma uygulamasını getiriyor.
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Yakın zamanda Microsoft Store üzerinden Hizmetler ve Araçlar kısmında tespit edilen uygulama; açıklamaya göre Windows üzerinden kullanıcıların telefonlarından mesaj alıp yollamasına izin veriyor.
Sammobile sitesine göre uygulama şu anda test aşamasında olup her bölgede erişime açık halde değil. Bunun dışında Samsung, kullanım alanını seçilen belirli kişilere izin vererek daha da kısıtlıyor gibi. Öyle ki Microsoft Store üzerindeki uygulamanın yanında bir de kod girişi görülebiliyor.
Uygulama hakkındaki bilgiler oldukça az. Ancak açıklama kısmından görebildiğimiz kadarıyla uygulama 4G ve 5G mobil veri çalıştırabilen cihazlarla uyumlu halde. Bununla beraber bu özelliğe sahip bir cihazınız varsa uygulamaya şu anda erişememeniz yine de mümkün. Çünkü mevcut uyumlu Samsung cihaz listesi oldukça kısıtlı. Tabii ki uygulama daha genel çıkışını yaptığı zaman bu kısıtlamaların değişmesinin muhtemel olduğunu söyleyebilsek de; uygulama için bir Samsung telefonun gerekli olması muhtemel.
Microsoft firması şu anda sistemi için mesajlaşma dahil çeşitli imkanlar sunan Telefonunuz uygulamasını kullanıcılara sağlıyor. Onun dışında Google da Google Messaging ile benzer imkanları veriyor. Dolayısıyla Samsung firmasının neden böyle bir hamle yaptığı şimdilik pek kestirilemiyor diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Anti-bakteriyel telefon kılıfı bast Türkiye’de
Toplum sağlığı tehdidiyle savaşmak hassasiyetiyle hayata geçirilen antiviral ve anti-bakteriyel teknoloji, bast ile telefon kılıflarına entegre oluyor. Ayrıca bast bünyesinde gerçekleşen Ar-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirilen telefon kılıfları, yüzeye tutunan bakterilerin yüzde 99’unu yok ediyor ve hijyen beklentilerinin arttığı bugünlerde telefonlarda ilk günkü gibi temiz bir kullanım sağlıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi’nden Kubilay Kuzey Okumuş’un yönetiminde gerçekleştirilen, Alperen Fikret Vaizoğlu ve Seyfettin Peynirci’nin kurucu ortağı olduğu antibakteriyel telefon kılıfı bast; hiç yıkamadığımız üçüncü elimiz olan telefonlardaki mikroorganizmaları nötralize ederek, güven sağlıyor. Aynı zamanda sağlık ilkesiyle başlatılan ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilen bast teknolojisi, etkinliğini Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından anti-bakteriyel sertifikası ve uluslararası SSL sertifikası ile kanıtlıyor.
“Geleceği şekillendiren teknolojileri bugünün ihtiyaçlarına entegre ediyoruz”
İnovatif ve işlevsel yöntemler geliştirerek toplum sağlığı tehdidini en aza indirgemek için çalıştıklarını söyleyen bast Kurucu Ortağı Kubilay Kuzey Okumuş ayrıca; “Türkiye’nin ilk ve tek anti-bakteriyel telefon kılıfı, incelikle disperse edilmiş, polipropilen özel formülü ile kesintisiz olarak bakterilere karşı savaşıyor. Gün içinde en sık temas ettiğimiz telefonlar için antiviral ve anti-bakteriyel teknoloji ile ürettiğimiz kılıflar sade, işlevsel ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. Çevre dostu ve parmak izi lekesi yapmayan ürünler, her temasta kullanıcıları görünmeyen tehlikelerden de koruyor. Şu an için bastcase.com, Amazon Türkiye ve Trendyol üzerinden satışa sunduğumuz telefon kılıflarımızla ilgilenen önemli e-ticaret şirketleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında Hepsiburada’da yer alacak olan yerel teknolojimizi, dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Tescilli bast teknolojisi, 66 ay boyunca etkisini kaybetmiyor
Üniversite öğrencileri tarafından hayata geçirilen yeni bir girişim olan bast, teknolojisini ulusal ve uluslararası test kuruluşlarınca tescil ettirerek güvenirliğini kanıtlıyor. Böylece kısa sürede birçok başarıya imza atan ve dünya tarafından ilgiyle karşılanan bast telefon kılıfları; bakterilerin genetiğine müdahale ederek büyümesini ve çoğalmasını engelliyor. Bakterilerin zarını tahrip ederek kritik besinlerin kaybına yol açıyor. Aynı zamanda bast’ın özgün formülü, mikroplarla temas ettikten sonra hemen çalışmaya başlıyor ve sadece 4 saat içinde yüzde 99.9’a varan hijyen sağlıyor.
Kılıflar el değmeden paketlenerek kullanıcılara ulaşıyor
Ortalama günde 2167 defa dokunulan telefonlar, yapılan araştırmalara göre umumi tuvaletlere göre 18 kat, toplu taşıma araçlarındaki tutma yerlerinden ise 13 kat fazla bakteri taşıyor. Böylece bast ise hiç yıkanmayan üçüncü el olan telefonlardaki hijyeni maksimize eden teknolojisiyle, özellikle de küresel bir salgınla mücadele edilen bu süreçte toplum sağlığını koruyor. Ek olarak el değmeden paketlenen bast telefon kılıfları, özel ambalaj ve kutusu ile kullanıcılara ulaşıyor. Kullanıcılar, ısıtılan fermuarlı doypack ambalajı ya da kutuyu açarak ürüne ilk kez kendileri dokunuyor.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisinin temel özellikleri ortaya çıktı!
Black Shark 4 serisi, Black Shark‘ın oyunculara yönelik tasarladığı en yeni nesil teknolojileri içeren akıllı telefon serisi olacak. Şirket, bu sene de geçtiğimiz seneye benzer şekilde iki farklı akıllı telefon duyuracak. Bu cihazların bir tanesi taban modelken diğeri daha gelişmiş özelliklerin bulunduğu pro model olarak karşımıza çıkacak. Bugün paylaşılan yeni sızıntılar ise cihazların temel teknik özelliklerini ortaya çıkarmış oldu.
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Black Shark 4 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Digital Chat Station tarafından ortaya atılan sızıntılara göre Black Shark 4, Snapdragon 870 yonga setiyle gelecek. Serinin pro modeli ise Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Sızıntıyı yapan kişi, Snapdragon 870’li modelin başlangıçta Lite model olarak adlandırılacağını açıkladı. Ayrıca diğer telefon ise standart Black Shark 4 isimlendirmesine sahip olacaktı. Ancak üretici, bu iki telefonu yeniden adlandırmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Bu yılın başlarında, Black Shark 4’ün 120W hızlı şarj ile geleceği kesinleşmişti. Sızıntı kaynağı ise 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryanın her iki cihazda bulunacağını onayladı.
Black Shark 3 Pro, piyasaya 1440p çözünürlüklü ekran ile çıkmıştı. Black Shark 4‘ün ise 1080p çözünürlükle geleceği, son sızıntılar ile kesinleşti. Bununla birlikte, şirketin bazı özellikleri yükseltirken bazı özellikleri kıstığını görüyoruz. Ancak yonga seti ve hızlı şarj tarafındaki iyileştirmelerin, kullanıcıları oldukça memnun edeceğini söyleyebiliriz. Cihazların bu ay içerisinde Çin’de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.
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