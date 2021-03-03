Mi Mix 4 Pro Max, Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu olacak!

Bilgisayar üzerinden telefona ulaşmak ve mesaj yollamak Telefonunuz uygulamasıyla mümkün olsa da; Samsung Windows 10 işletim sistemi için kendi mesajlaşma uygulamasını getiriyor.

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Yakın zamanda Microsoft Store üzerinden Hizmetler ve Araçlar kısmında tespit edilen uygulama; açıklamaya göre Windows üzerinden kullanıcıların telefonlarından mesaj alıp yollamasına izin veriyor.

Sammobile sitesine göre uygulama şu anda test aşamasında olup her bölgede erişime açık halde değil. Bunun dışında Samsung, kullanım alanını seçilen belirli kişilere izin vererek daha da kısıtlıyor gibi. Öyle ki Microsoft Store üzerindeki uygulamanın yanında bir de kod girişi görülebiliyor.

Uygulama hakkındaki bilgiler oldukça az. Ancak açıklama kısmından görebildiğimiz kadarıyla uygulama 4G ve 5G mobil veri çalıştırabilen cihazlarla uyumlu halde. Bununla beraber bu özelliğe sahip bir cihazınız varsa uygulamaya şu anda erişememeniz yine de mümkün. Çünkü mevcut uyumlu Samsung cihaz listesi oldukça kısıtlı. Tabii ki uygulama daha genel çıkışını yaptığı zaman bu kısıtlamaların değişmesinin muhtemel olduğunu söyleyebilsek de; uygulama için bir Samsung telefonun gerekli olması muhtemel.

Microsoft firması şu anda sistemi için mesajlaşma dahil çeşitli imkanlar sunan Telefonunuz uygulamasını kullanıcılara sağlıyor. Onun dışında Google da Google Messaging ile benzer imkanları veriyor. Dolayısıyla Samsung firmasının neden böyle bir hamle yaptığı şimdilik pek kestirilemiyor diyebiliriz.