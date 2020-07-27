Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, AnTuTu’da görüntülenmiş olabilir!
Bugün, AnTuTu kıyaslamasında henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş Xiaomi M2007J1SC model numaralı yeni bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu telefonun yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus olduğu düşünülüyor.
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Mi 10 Pro Plus olduğu düşünülen cihaz hangi teknik özelliklere sahip?
AnTuTu sonuçlarında kıyaslama tabanına kaydedilen cihaz, ilginç bir şekilde Snapdragon 865 kullanıyor. Bu kadar yüksek bir skor alan cihazın hız aşırtmalı Snapdragon 865+ kullanması beklenebilirdi. Dün, Xiaomi Başkanı Lei Jun‘un yaptığı açıklamaya göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus yakında gelecek. Ayrıca Jun, cihazın bazı özellikleri hakkında da ipuçları verdi. Bu cihazın tanıtımının Ağustos ayının ilk yarısında olması bekleniyor. Cihazın tanıtım tarihi bu kadar yakınken AnTuTu’da görüntülenmesi oldukça önemli bir nokta.
Geçtiğimiz günlerde Mi 10 Pro Plus hakkında pek çok sızıntı gündeme gelmişti. Dün ise Lei Jun‘un yaptığı açıklamada cihazın teknik özelliklerinin ipuçları verildi. Mi 10 Pro Plus, çift stereo hoparlör, yüksek ekran tazeleme hızı, NFC ve ekran üstü parmak izi okuyucusu kullanacak. Cihazın kulaklıklar için 3.5 mm jak girişi, kızılötesi bağlantı sensörü, özel bir soğutma sistemi ve X eksenli birinci sınıf titreşim motoru bulunacak. Kamera tarafında 30X veya daha çok zoom yapabilen telefoto kamerasının bulunacağı söyleniyor. Bataryası ise 4.500 mAh değerinde günümüz standartlarında bir pil olacak.
Akıllı Telefonlar
Motorola RAZR 2020, ilk görüntüleri ile ortaya çıktı!
Motorola firması yeni katlanabilir cihazı RAZR 2020‘den yeni görüntüler ortaya çıktı. Cihazın tasarım detayları da ortaya çıktı.
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Motorola RAZR 2020 tasarım detayları ortaya çıktı!
Motorola katlanabilir telefon konusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Firma, geçtiğimiz sene çıkardığı RAZR cihazının bu yılki versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Daha gelişmiş bir performans vadeden firmanın yeni ürününün görüntüleri sızdırıldı. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, RAZR 2020‘nin de görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte tasarım detaylarını da öğrenme fırsatını bulduğumuz cihaz, geçen seneki versiyona göre çok büyük farklar içermiyor.
5G özelliği ile dikkat çeken Motorola RAZR 2020, 6.2 inç katlanabilir P-OLED ekran paneline sahip olacak. Donanım özellikleri bakımından orta üst seviyede karşımıza çıkan cihaz, gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden almakta. Bir önceki modele göre kamera konusunda daha gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen cihaz, 20 MP değerinde bir ön kameraya ve 48 MP değerinde de bir arka kameraya sahip olacak gibi gözüküyor. 2845 mAh batarya değerine sahip olacağı öğrenilen cihaz, 18W hızlı şarj desteği ile bizleri karşılayacak. Geçen sene çıkan modelin fiyatı özelliklerine kıyasla oldukça eleştirilen cihazın bu sene daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Keza Galaxy Z Flip 5G amiral gemisi özelliklere sahip olurken, Motorola‘nın cihazı benzer bir fiyat bandına çekmesi eleştirileri arttırabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ilginç bir telefon tasarım patenti aldı!
Xiaomi, son dönemlerde ilginç yorumlara sebep olabilecek bir akıllı telefon patenti aldı. Firma, içerisinde gerçek kablosuz kulaklık konulabilecek bir tasarımın patentini aldı.
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Xiaomi, telefon içinde kulaklık tasarımı ile gelebilir!
Akıllı telefon dünyasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Xiaomi geçtiğimiz günlerde aldığı yeni patent ile adından çokça söz ettirecek gibi gözüküyor. LetsGoDigital isimli internet sitesinde ortaya çıkan patente göre, firma gerçek kablosuz kulaklıkları akıllı telefonların içine yerleştirmeyi planlıyor. Tahmini resimler ile ortaya çıkan patent eğer gerçekleşirse, son dönemde kullanımı artan gerçek kablosuz kulaklıklar kullanıcılar için dert olmaktan çıkacak. Zira kutuları ve boyutları nedeniyle kaybolmaya çok müsait olan bu cihazlar, Xiaomi sayesinde sonsuza dek güvende olabilir.
Xiaomi tarafından alınan patent genel yapı itibariyle Samsugn‘un Galaxy Note serilerinden görmeye alıştığımız S-Pen’in yerleştirilmesine benzemekte. Telefonun tepesine yerleştirilecek kulaklıklar sayesinde kullanıcıların ilaveten yük taşımaları engellenecek gibi gözüküyor. Ancak bu kadar güzel olayın içerisinde can sıkabilecek bir noktada yer almakta. Şöyle ki cihaz içerisinde sığabilecek bir kulaklığı ne kadar küçültsek de akıllı telefonların da bir nebze kalınlaşması göz ardı edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Yani Xiaomi bu teknolojiyi bizlere daha kalın akıllı telefonlar ile sunmak zorunda. Öte yandan kulaklıkların, akıllı telefon içerisinde şarj olmaları nedeniyle, batarya performansının da çok önemli olduğunu unutmamak gerek.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3S 31 Temmuz’da tanıtılacak!
Son yıllarda oyun telefonları arasındaki rekabet giderek artıyor. Son olarak yeni tanıtılan Snapdragon 865+ yonga setine sahip Asus ROG phone 3 teknik özelikleri ile oldukça dikkat çekmişti. Şimdi Black Shark tarafı da serisini güncelleyerek Black Shark 3S modelini 31 Temmuz’da tanıtacak.
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Black Shark 3S 31 Temmuz’da tanıtılacak!
Qualcomm kısa süre önce Snapdragon 865+ yonga setini tanıttı. Akıllı telefon üreticileri güncellenen yonga seti ile birlikte yeni modeller tanıtmaya başladı bile. Asus, Lenevo ve Samsung yeni telefonlarını duyurdular ve diğer telefon üreticileri de yakında bu güncellemeyi takip edecek. Black Shark’ın marka yöneticisi yakın zamanda Weibo’da Black Shark 3S adlı bir telefon duyurusu yayınladı. Görselden telefonun 31 Temmuz’da tanıtılacağı ve Tencent versiyonunun da olacağı görülüyor. Şirket ayrıca Weibo üzerinde gönderiyi paylaşan kullanıcılardan birine Black Shark 3S’i hediye edecek.
Black Shark 3 modelinin güncellenmiş modeli diyebileceğiniz cihazda Snapdragon 865+ yonga seti bulunacak. Oyun telefonları arasında ekran tazeleme hızı konusundaki rekabete baktığımızda Black Shark’ın bu konuda da bir güncelleme yapmasını bekleyebiliriz. Black Shark 3 Pro 90Hz ekran tazeleme hızına sahipken rakiplerinin 144Hz hızları son kullanıcıya sunduğunu gördük. Tanıtılacak olan telefonun tasarım anlamında selefi ile benzer özellikler göstermesi bekleniyor. Telefona gelebilecek olan yükseltmeler arasında daha yüksek hızlı şarj imkanı sunması da yer alıyor. Xiaomi’nin 120W’lık hızlı şarj teknolojisine sahip olduğunu ve bunu belgelediğini zaten biliyoruz. Şirket yeni Black Shark modelinde hızlı şarj konusunda da bir güncellemeye gidebilir.