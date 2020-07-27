Xiaomi Mi 10 Pro Plus, AnTuTu’da görüntülenmiş olabilir!

Bugün, AnTuTu kıyaslamasında henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş Xiaomi M2007J1SC model numaralı yeni bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu telefonun yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus olduğu düşünülüyor.

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Mi 10 Pro Plus olduğu düşünülen cihaz hangi teknik özelliklere sahip?

AnTuTu sonuçlarında kıyaslama tabanına kaydedilen cihaz, ilginç bir şekilde Snapdragon 865 kullanıyor. Bu kadar yüksek bir skor alan cihazın hız aşırtmalı Snapdragon 865+ kullanması beklenebilirdi. Dün, Xiaomi Başkanı Lei Jun‘un yaptığı açıklamaya göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus yakında gelecek. Ayrıca Jun, cihazın bazı özellikleri hakkında da ipuçları verdi. Bu cihazın tanıtımının Ağustos ayının ilk yarısında olması bekleniyor. Cihazın tanıtım tarihi bu kadar yakınken AnTuTu’da görüntülenmesi oldukça önemli bir nokta.

Geçtiğimiz günlerde Mi 10 Pro Plus hakkında pek çok sızıntı gündeme gelmişti. Dün ise Lei Jun‘un yaptığı açıklamada cihazın teknik özelliklerinin ipuçları verildi. Mi 10 Pro Plus, çift stereo hoparlör, yüksek ekran tazeleme hızı, NFC ve ekran üstü parmak izi okuyucusu kullanacak. Cihazın kulaklıklar için 3.5 mm jak girişi, kızılötesi bağlantı sensörü, özel bir soğutma sistemi ve X eksenli birinci sınıf titreşim motoru bulunacak. Kamera tarafında 30X veya daha çok zoom yapabilen telefoto kamerasının bulunacağı söyleniyor. Bataryası ise 4.500 mAh değerinde günümüz standartlarında bir pil olacak.