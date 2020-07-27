Realme V5, 3 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak!

Realme, Realme V5 adlı yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün, cihazın hem bazı teknik özellikleri hem de tanıtım tarihi açıklandı. Realme‘nin yeni “V” akıllı telefon serisi daha çok orta segmente hitap edecek gibi görünüyor.

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Realme V5 hangi teknik özelliklerle ne zaman tanıtılacak?

Realme V5, Tmall’da ortaya çıkan listeye göre 3 Ağustos‘ta resmi olarak tanıtılacak. Ayrıca bu listede cihazın bazı teknik özellikleri de görüntülendi. Cihaz, MediaTek Dimensity 720 SoC‘den gücünü alacak. Dimensity 720 yeni bir yonga seti ve 5G bağlantısını destekliyor. Bu yonga seti, 2 GHz’e kadar çıkabilen iki güçlü ARM Cortex-A76 çekirdeğe, toplamda ise sekiz çekirdeğe sahip. Yonga seti aynı zamanda 90 Hz’e kadar ekran tazeleme hızını destekliyor. Dimensity 720 5G, oyuncular için de optimize edilmiş bir yonga seti olup Mali-G57 GPU ile birlikte geliyor.

Realme V5, 6.5 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihaz, ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Telefon 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. V5, gümüş, mavi ve şafak ışığı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunan dörtlü kamera dizilimi olacağı biliniyor. Batarya tarafında ise 5.000 mAh değerinde büyük bir pil bekleniyor. Cihazın fiyatının 200$ olacağı tahmin ediliyor fakat daha kesin değerler için 3 Ağustos’u bekleyeceğiz.