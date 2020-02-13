Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark’tan aldığı 124 puanla zirveyi kaptı!
Xiaomi Mi 10 Pro, bugün yapılan lansman ile tanıtıldı. Snapdragon 865 işlemci, 50W hızlı şarj, UFS 3.0 depolama ve 108 MP kamera gibi özelliklerle öne çıkan model, yapılan testlerde DxOMark’tan aldığı 124 puanla birinciliğe oturdu.
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Bugün erken saatlerde lansmanı yapılan telefona ait özelliklerin dışında, kamera odaklı performansının ne denli etkileyici olacağı kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark‘ın bugün yayınladığı kamera incelemesi raporunda fotoğraf kısmında 134, video kısmında ise 104 puan almayı başardı. Model, tüm puan göz önüne alındığında 124 puan ile Huawei Mate 30 Pro 5G‘yi geçmeyi başararak zirveye oturdu.
Kamera özellikleri
Xiaomi Mi 10 Pro‘nun arka kısmında 4’lü bir kamera sistemi bizi karşılıyor.
- Geniş açı kamera: 108 MP çözünürlüğe, f/1.7 diyafram aralığına ve 1/1.33 inç sensör boyutuna sahip. Ana kamera ayrıca varsayılan olarak 25 MP çözünürlükte çıkış yapan 8P lens yapısı ile OIS ve EIS desteği sunuyor.
- Portre kamera: 12 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram aralığına ve 1/2.55 inç sensör boyutuna sahip.
- Telefoto kamera: 8 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram aralığına ve 1/4.4 inç sensör boyutuna sahip.
- Ultra geniş açı kamera: 20 MP çözünürlüğe, f/2.2 diyafram aralığına ve 1/2.8 inç sensör boyutuna sahip.
Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark puanı
DxOMark yaptığı incelemede, şirket mühendislerinin hem laboratuvar ortamlarında hem de doğal iç ve dış mekan sahnelerinde 1600’ün üzerinde test görüntüsü ve 2 saati aşkın video görüntüsü alarak analiz yaptıklarını ve puanlamaları buna göre değerlendirdiklerini belirtti.
Telefonun ana kamera performansının geçen yıl tanıtılan Mi Note 10‘a benzer olduğu, ancak daha iyi doku oluşturma, gelişmiş keskinlik ve daha iyi düşük ışık performansı sunduğu incelemede belirtilmiş. Ayrıca HDR işleme konusundaki başarısına da vurgu yapılmış. Telefon, gece çekim modunda ise hassas beyaz dengesi ve otomatik netleme performansı sunarak beğenileri kazanıyor.
DxOMark, video tarafında hem gündüz hem gece kayıtlarında pozlama ve hızlı otomatik odaklamanın başarısına vurgu yapmış. Fakat düşük ışık senaryolarında yer yer bozulmalar olduğunu da belirtmiş.
Telefon önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak. DxOMark‘ta birinciliğe oturan modelin performansı için en iyi geri bildirimi ise asıl kullanıcılarının yorumları belirleyecek.
İncelemeye ait detaylı rapora buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Mobil Dünya Kongresi’nin iptali resmi kaynaklarca doğrulandı!
Mobil Dünya Kongresi, resmen iptal edildi. Haber, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi (MWC) düzenleyen GSMA’ın internet sitesi üzerindeki blog vasıtasıyla ilk olarak duyuruldu.
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2006’dan beri yeni nesil teknolojileri basın mensupları ve son kullanıcı ile birebir buluşturan Mobil Dünya Kongresi (MWC) maalesef ki bu sene Koronovirüs kurbanı oldu.
Başlatıldığı 2006 yılından beri kesintisiz sürecin devam ettiği ve Barcelona’da gerçekleşen etkinliğe 100.000’in kişinin katılması ve bu insanların arasında Korona hastalığını kapmış şahısların bulunma ihtimali, önlemler alınsa dahi gerçekliğini sürdürüyordu.
Her ne kadar, GSMA yaptığı açıklamalarda, gerekli önlemlerin alındığını ve virütik kaosun yaşanmayacağı belirtilmişti. Fakat teknoloji devleri, kendi çalışanlarını ve iş ortaklarını riske atmamak için bir bir fuara katılmayacaklarını dile getirmişlerdi.
Biz de, yaklaşık 2 saat önce yaptığımız haberle birlikte, aralarına en son katılan Facebook ve Amazon gibi şirketlerin de dahil olmasıyla toplamda 42 şirketin etkinliğe dahil olmayacaklarını sizlere aktarmıştık.
Yukarıda görebileceğiniz 12.02.2020 tarihli açıklamada aynen şu ifadelerle, neden etkinliğin iptal edildiği kısaca belirtiliyor:
GSMA; endüstriyi, hükümetleri, bakanları, milletvekillerini, operatörleri ve endüstri liderleriyle yayıncı ekosistemini toplayarak, Mobil Dünya Kongresi’nin ilkini 2006 yılında Barcelona’da gerçekleşti.
Bugün Barcelona ve ev sahibi ülkenin (İspanya) sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi iptal etmeye karar verdik. Çünkü, Koronovirüs salgını, seyahat koşulları ve diğer ortaya çıkan küresel endişeler sebebiyetiyle GSMA’in bu etkinliği düzenlemesi imkansız hale geliyor.
Ev sahibi ülke (İspanya), bu karara saygı ve anlayış gösterdi.
GSMA ve ev sahibi ülke (İspanya), MWC 2021’in düzenlenmesi konusunda etkisini ve başka her türlü desteği vermeye devam edecektir.
Şu an Çin’de ve tüm dünyada Koronavirüs’e yakalananlara şifa diliyoruz.
Bu sene, kongre gerçekleşmeyecekse şirketler nasıl ürünlerini tanıtacak? Açıkçası, şu an bunun cevabı net değil. Sony, yaptığı açıklamalarda kongrenin düzenleneceği günlerde kendi YouTube kanalı üzerinden ürünlerini tanıtacağını belirtmişti. Diğer markalar da bu duruma eşlik eder mi? Zaman gösterecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri belli oldu
Xiaomi mi 10 yarın yani 13 Şubat’ta Çin’de yapılacak online lansman ile tanıtılacak fakat bazı teknik detaylar şimdiden belli oldu bile!
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Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri
Xiaomi markasının kurucularından ve halihazırda CEO’su olan Lei Jun, Çin’in popüler sosyal medya sitesi Weibo’da Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri ile ilgili paylaşımlar yaptı. Lei Jun cihazların 90 HZ’lık ekran yenileme hızı olduğunu doğruladı; ayrıca cihaz 50 W’a kadar hızlı şarj desteği sunacak. Ekranda kullanılacak Amoled panelde ise dokunmatik gecikmelerini engellemek için 180 HZ’lik bir dokunmatik algılama hızı sunacak. Ekranda HDR 10+ desteği ve DCI-P3 renk aralığı olacak ve bu demektir ki cihazda bizleri hem seri tepkiler sunan hem de doygun renklere sahip bir ekran karşılayacak.
Xiaomi Mi 10’un batarya özellikleri
Sızdırılan fotoğrafa bakılırsa cihazın içinde 4400 mAh’lık bir batarya bulunacak. Cihaz ayrıca 30 W’luk kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Hatta dilerseniz telefonunuzu bir kablosuz şarj istasyonu olarak da kullanabileceksiniz. Mi 10’u kablosuz şarj istasyonu olarak kullanmak istediğinizde ise 10 W’lık bir kablosuz hızlı şarj desteğiyle bir powerbank gibi kullanarak akıllı saat vb. cihazlarınızı hatta çevrenizdeki insanların telefonlarını şarj edebileceksiniz. Güzel bir batarya optimizasyonuyla da gelirse eğer 4400 mAh’lık bu bataryanın tatmin edici kullanım süreleri sağlayabileceğini de söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei nova 5T yeni rengine kavuşuyor
Geçtiğimiz Ağustos ayında Huawei‘nin duyurduğu nova 5T bir süredir satışta olan bir cihazdı. Cihazın üzerindeki ilgiyi canlı tutmak için ürün gamına yeni bir renk eklemek gibi basit ama etkili bir hareket yapıldı.
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Diğer şirketlerin de sıkça uyguladığı bu yöntem hem fazla mesai gerektirmiyor hem de cihaza olan ilgiyi canlı tutuyor. Huawei de bu yöntemi tercih ederek, dün yapılan bir açıklama ile nova 5T için “Crush Green” adında yeşil tonlarındaki bir rengi, halihazırda satılan siyah, dalga mavisi ve yaz ortası moru olarak satışta olan renk çeşitlerinin arasına ekledi. Elbette ki bu yeni renkli model, diğer renkli modellerden teknik özellik olarak bir farklılık ve yenilik barındırmayacak.
Huawei nova 5T’nin özelliklerini hatırlayacak olursak
Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan cihaz, kutusundan EMUI 10‘lu Android 10 ile çıkıyor. Cihazda “punch-hole” diye tabir edilen delikli ekran tasarımı sunan 6.26 inçlik IPS panel bulunuyor. Ekrandaki delik içerisine yerleştirilmiş 32 MP çözünürlükte ön kameraya, arka tarafta bulunan dörtlü kamera sistemi eşlik ediyor. Bu dört kamera ise 48 MP’lik ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açı kamera, 2 MP’lik makro lens ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 6/8 GB RAM ile gelen cihazda arttırılamayan 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Batarya kısmında ise 3750 mAh gücünde bir pil yer alıyor.