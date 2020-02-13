Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark’tan aldığı 124 puanla zirveyi kaptı!

Xiaomi Mi 10 Pro, bugün yapılan lansman ile tanıtıldı. Snapdragon 865 işlemci, 50W hızlı şarj, UFS 3.0 depolama ve 108 MP kamera gibi özelliklerle öne çıkan model, yapılan testlerde DxOMark’tan aldığı 124 puanla birinciliğe oturdu.

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Bugün erken saatlerde lansmanı yapılan telefona ait özelliklerin dışında, kamera odaklı performansının ne denli etkileyici olacağı kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark‘ın bugün yayınladığı kamera incelemesi raporunda fotoğraf kısmında 134, video kısmında ise 104 puan almayı başardı. Model, tüm puan göz önüne alındığında 124 puan ile Huawei Mate 30 Pro 5G‘yi geçmeyi başararak zirveye oturdu.

Kamera özellikleri

Xiaomi Mi 10 Pro‘nun arka kısmında 4’lü bir kamera sistemi bizi karşılıyor.

Geniş açı kamera : 108 MP çözünürlüğe, f/1.7 diyafram aralığına ve 1/1.33 inç sensör boyutuna sahip. Ana kamera a yrıca varsayılan olarak 25 MP çözünürlükte çıkış yapan 8P lens yapısı ile OIS ve EIS desteği sunuyor.

: 108 MP çözünürlüğe, f/1.7 diyafram aralığına ve 1/1.33 inç sensör boyutuna sahip. Ana kamera a Portre kamera : 12 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram aralığına ve 1/2.55 inç sensör boyutuna sahip.

: 12 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram aralığına ve 1/2.55 inç sensör boyutuna sahip. Telefoto kamera : 8 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram aralığına ve 1/4.4 inç sensör boyutuna sahip.

: 8 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram aralığına ve 1/4.4 inç sensör boyutuna sahip. Ultra geniş açı kamera: 20 MP çözünürlüğe, f/2.2 diyafram aralığına ve 1/2.8 inç sensör boyutuna sahip.

Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark puanı

DxOMark yaptığı incelemede, şirket mühendislerinin hem laboratuvar ortamlarında hem de doğal iç ve dış mekan sahnelerinde 1600’ün üzerinde test görüntüsü ve 2 saati aşkın video görüntüsü alarak analiz yaptıklarını ve puanlamaları buna göre değerlendirdiklerini belirtti.

Telefonun ana kamera performansının geçen yıl tanıtılan Mi Note 10‘a benzer olduğu, ancak daha iyi doku oluşturma, gelişmiş keskinlik ve daha iyi düşük ışık performansı sunduğu incelemede belirtilmiş. Ayrıca HDR işleme konusundaki başarısına da vurgu yapılmış. Telefon, gece çekim modunda ise hassas beyaz dengesi ve otomatik netleme performansı sunarak beğenileri kazanıyor.

DxOMark, video tarafında hem gündüz hem gece kayıtlarında pozlama ve hızlı otomatik odaklamanın başarısına vurgu yapmış. Fakat düşük ışık senaryolarında yer yer bozulmalar olduğunu da belirtmiş.

Telefon önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak. DxOMark‘ta birinciliğe oturan modelin performansı için en iyi geri bildirimi ise asıl kullanıcılarının yorumları belirleyecek.

İncelemeye ait detaylı rapora buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.