Yıllar boyunca ekranlara neşe ve sihir getiren Sihirli Annem filmi için beklenen gün yaklaşıyor. Sevilen dizinin orijinal kadrosu, bu kez beyazperde için bir araya geliyor. Asıl heyecan yaratan detay, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster ile ilgili duygusal bir sürprizin planlanıyor olması.

İçindekiler Sihirli Annem filminde Defne Joy Foster yapay zeka ile canlandırılacak

Sihirli Annem filminde Defne Joy Foster yapay zeka ile canlandırılacak

Sihirli Annem filminde Defne Joy Foster nasıl yer alacak şimdiden büyük merak konusu oldu. Sihirli Annem filmi’nde teknoloji desteğiyle unutulmaz oyuncunun anısına özel bir sahne hazırlanabileceği konuşuluyor.

Dudu Peri karakterine hayat veren Nevra Serezli, “Bir sürpriz var ama detayları izleyince anlayacaksınız” diyerek gizemi artırdı. Üstelik yapay zeka ile Defne Joy Foster’ın sinema perdesinde yeniden canlandırılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Jess Molho, Şahap Sayılgan ve daha pek çok sevilen ismin bulunduğu Sihirli Annem filmi, nostalji rüzgarı estirmeye hazırlanıyor. Defne Joy Foster hatırasını yaşatacak olan bu özel proje, geçmişle bugünü aynı anda kucaklayan bir yapım olma iddiasında.

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