Bu videomuzda fiber alt yapıya sahip olan kullanıcılar için 100 Mbit tarifeleri karşılaştırdık. Türk Telekom, Superonline, TürkNet, Vodafone, KabloNet, Millenicom, D-Smart Net, Digiturk gibi Türkiye geneli hizmet veren servis sağlayıcılar arasındaki 100 Mbit paketlerini, özelliklerini ve fiyatlarını derlediğimiz videoda tüm detayları bulabilirsiniz.
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İçindekiler
100 Mbps Fiber İnternet Fiyatları | Güncel Tarifeler (Nisan 2025)
Sizler de kullandığınız internet paketini, fiyatını ve deneyimlerinizi yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Böylece tercih yapacak arkadaşların daha iyi bilgi almasını sağlayabiliriz.
100 Mbit Fiber İnternet Fiyatları
- Turkcell
Fiber Hızın Kralı Kampanyası 100 Mbps
100 Mbps İndirme – 20 Mbps Yükleme
Modem Dahil
600 TL (12 Ay)
- Türk Telekom
Transfer Fırsatı Kampanyası 100 Mbps
100 Mbps İndirme – 20 Mbps Yükleme
75 TL Modem
650 TL (18 Ay)
- TürkNet
100 Mbps İndirme – 20 Mbps Yükleme
Modem Dahil
450 TL (ay)
- Türksat Kablonet
Her Eve Kablonet Kampanyası
100 Mbps İndirme – 20 Mbps Yükleme
40 TL modem
460 TL (12 ay) / 560 TL (12 ay)
- NetSpeed
Ultimate Fiber 100 Kampanyası
100 Mbps İndirme – 20 Mbps Yükleme
800 TL kurulum
49,90 TL modem
330 TL (ay)
- Millenicom
Fiber 100 Paketi
100 Mbps İndirme – 20 Mbps Yükleme
790 TL kurulum
70 TL modem
300 TL (ay)