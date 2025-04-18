Bilim kurgu dünyası bir kez daha sarsılmaya hazırlanıyor. Star Wars evreni, yepyeni bir hikâyeyle geri dönüyor. Lucasfilm, sinema tarihine damgasını vuran bu serinin en yeni yapımını resmen açıkladı: Star Wars: Starfighter. Türkiye’deki Star Wars tutkunlarını da heyecanlandıran bu haber, yalnızca yeni bir film değil, aynı zamanda serinin geleceği adına atılan dev bir adım. Peki, Star Wars: Starfighter filmi ne zaman yayınlanacak, konusu ne olacak ve kadrosu nasıl?

Ryan Gosling Başrollü Yeni Star Wars Filmi “Starfighter” Resmen Duyuruldu!

Lucasfilm’in Tokyo’daki Star Wars Celebration etkinliğinde duyurduğu Star Wars: Starfighter, Skywalker döneminden yaklaşık beş yıl sonrasını konu alacak. Bu da demek oluyor ki hikâye, serinin kronolojik finali olan “The Rise of Skywalker”dan sonra şekilleniyor. Filmdeki karakterlerin tamamı yeni olacak. Yani klasik kahramanlara veda ediyor, bambaşka bir kadroyla tanışıyoruz.

Yeni Star Wars Filmi “Starfighter” Ne Zaman Vizyona Girecek?

Star Wars: Starfighter, sinemaseverlerle 28 Mayıs 2027 tarihinde buluşacak. Disney, vizyon tarihini şimdiden duyurdu ve yapımın çekimlerine bu sonbaharda başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Film, 2026 yılında vizyona girecek olan “The Mandalorian & Grogu”dan bir yıl sonra gösterime girecek. Star Wars hayranlarını arka arkaya iki büyük yapım bekliyor.

Yeni Star Wars Filmi “Starfighter” Konusu Ne Olacak?

Henüz detaylar sır gibi saklansa da, Star Wars: Starfighter‘ın hikâyesi galaksinin yeni kahramanlarını merkeze alacak. Serinin ikonik unsurlarından biri olan “direniş ve umut” teması korunacak ancak bu kez bilinmeyen bir dönemde, farklı gezegenlerde geçecek. Jonathan Tropper tarafından kaleme alınan senaryonun; karakter derinliği, aksiyon ve duygusal yoğunluk açısından dengeli bir yapı kurması bekleniyor. Türkiye’deki Star Wars izleyicileri için bu, serinin klişelerinden uzaklaşarak daha taze bir deneyim anlamına geliyor olabilir.

Yeni Star Wars Filmi “Starfighter” Kadrosu Nasıl?

Ryan Gosling, Star Wars: Starfighter filminde başrolü üstlenecek. Bu, onun Star Wars evrenindeki ilk rolü. Daha önce Blade Runner 2049 ve Barbie gibi yapımlarla dikkat çeken Gosling’in bu kez büyük bir bilim kurgu evrenine giriş yapması hayranlarını oldukça heyecanlandırmış durumda.

Yönetmenliğini ise Shawn Levy üstlenecek. Levy, geçtiğimiz yıl Deadpool & Wolverine ile büyük bir gişe başarısı yakalamıştı. Senaryo tarafında ise Levy ile daha önce çalışmış olan Jonathan Tropper yer alıyor.

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Henüz diğer oyuncular hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak projeye dair ilgi ve beklenti, Türkiye’deki Star Wars topluluğunda da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya gruplarında ve forumlarda filmle ilgili teoriler şimdiden konuşuluyor.

“Star Wars: Starfighter” hem sinema teknolojileri hem de anlatı açısından devrim yaratmaya aday görünüyor. Türkiye’de bilim kurgu sinemasına olan ilginin artışı da göz önünde bulundurulursa, bu filmin ülkemizdeki gösteriminde yüksek bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. Uzay savaşları, yenilikçi karakterler ve sinematografik görsel şölen arayanlar için Star Wars: Starfighter, kaçırılmayacak bir yapım olacak.

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