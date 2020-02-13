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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro neler sunuyor (VIDEO)
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri resmi olarak bugün Çin’de düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Biz de lansmanda edindiğimiz bilgiler ışığında her iki telefonun öne çıkan özelliklerini bu videoda sizlerle paylaşıyoruz.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro benzer özellikleri
Tasarım olarak iki cihaz da birbirinin aynısı. Zira ön taraftan baktığınızda delik çentik adı verilen, sadece sol üst köşede ön kameranın oluşturduğu bir çentik bölümü var. Onun dışında neredeyse cihazların ön tarafı tamamiyle ekranla kaplı. Alt taraftaki çene bölümünün de bir hayli ince olduğunu görüyoruz. Metal ve camın karışımı bir tasarım anlayışına sahip iki telefonda, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine yer verilmesi güzel bir detay.
Her iki telefonda da 6.67 inç boyutlu Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekranda 90 Hz tazeleme hızı ve 180 Hz dokunma hassasiyeti bulunuyor. Ayrıca HDR10+ desteği de mevcut.
Donanımsal olarak iki telefonda da Snapdragon 865 işlemci kullanılıyor. Ayrıca bellek tarafında LPDDR5 ve depolama tarafında UFS 3.0 teknolojisine geçilmiş olması bir hayli önemli. Zira UFS 3.0 ile 2600 mb/s değerlerine ulaşabiliyorsunuz.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro farklı özellikler
Depolama kapasitesi konusunda Xiaomi Mi 10 modelinde 256 GB’a kadar seçenekler mevcutken, Pro modelde isterseniz 512 GB depolamaya sahip olabiliyorsunuz.
Büyük farkın oluştuğu yer ise kamerada. Zira Xiaomi Mi 10 Pro modelinde Dxomark değerlendirilmesine göre 124 puanla ilk sırada yer alan bir kamera dizilimi var. Bunlar 108 MP ana kamera, 8 MP uzun telephoto (5x optik, 10x hibrit zoom), 12 MP kısa telephoto (portre) ve 20 MP’lik ultrageniş açı kamerası olarak sıralanıyor. Düz Mi 10 modelinde ise 108 MP ana kameraya 13 MP geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik algılayıcısı eşlik ediyor.
Pro modelde 4500 mAh pil yer alırken, düz modelde 4780 mAh pil bulunuyor. Pro modelin avantajı 50W kablolu şarj desteğine sahip olması. Bu değer düz modelde 30W olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her iki telefonda da 30W kablosuz şarj ve 10W tersine şarj özelliği yer alıyor.
Fiyatlar
Düz model 572 dolardan başlayan fiyatlarla satılacakken, Pro modelin başlangıç fiyatı 715 dolar.
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Honor MagicWatch 2 ile klasik saat tasarımı
Bir diğer yandan klasik saat tasarımıyla gelen MagicWatch 2, Galaxy Watch’a göre çok daha alışılagelmiş bir görünüm ile şıklık katmayı başarmış. Hem Health uygulaması üzerinden seçilebilen saat yüzleri hem de kutu içeriğinden çıkan spor kayışı ile tarzınıza göre farklı stiller oluşturabilirsiniz.
Sürekli stres ve nabız takibi
Honor MagicWatch 2’de yer alan sürekli nabız ve stres takibi ile sürekli sizi kontrol altında tutan saat bu konuda da sizi uyarıları ile müdahalelerde bulunuyor.
Aynı zamanda detaylı olarak uyku takip sistemi yer alan MagicWatch 2, TrueSleep 2.0 ile derin, hafif ve REM uyku düzeninizi ve uyumanız gereken ile uyanmanız gereken saati belirtiyor.
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Lenovo Yoga Smart Tab Özellikleri
Yoga Smart Tab 10,1 inç boyutunda FHD bir ekran ile gelirken gücünü Qualcomm Snapdragon 439’dan alıyor. Bunun 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi ile desteklendiğini görüyoruz.
JBL tarafından geliştirilen Dolby Atmos destekli 2 adet 2 Watt değerindeki hoparlörler cihazı tam bir eğlence cihazına dönüştürüyor. 3 adet mikrofonu ile de görüntülü görüşmeleri rahatlıkla yapabilirsiniz.
Tek elle tutuşu çok kolay olan Yoga Smart Tab’in farklı konumlarda kullanılabilmesi de sizin işinize çok yarayacak. Google Asistan desteğiyle de akıllı ev sisteminin ana cihazı yapabilirsiniz.
Detaylar videomuzda. İyi seyirler…