Daha öncesinde sızıntı olarak konuşulan Xiaomi-Leica işbirliği sonunda resmiyet kazandı. Bu sabah saatlerinde Xiaomi CEO’su Leijun ortaklığı duyurdu.

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Henüz resmiyet kazanmasa da Xiaomi, yeni akıllı telefonunu Temmuz ayında tanıtacak. Tanıtılacak olan modelin detayları belli olmasa da sızıntıların büyük kısmı Xiaomi tarafında üst seviye bir akıllı telefon olacağı yönünde. Bu modelin ise markanın iki senedir üst seviyede çıkardığı Ultra model olacak. Sadece Çin’e özel çıkan Xiaomi Mi 10 Ultra, markanın onuncu yıla özel telefonu olmuştu. Xiaomi Mi 11 Ultra ile devam eden seri şimdi ise 12 Ultra olarak çıkış yapacak.

Leijun işbirliği hakkında ise şunları dile getirdi: “Bugün, @Xiaomi ve @leica_camera’nın görüntü teknolojisinde küresel bir stratejik ortaklık geliştirdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bir fotoğrafçılık efsanesini inovasyonumuzla birleştirerek mobil fotoğrafçılıkta yeni bir döneme giriyoruz. Temmuz’da heyecan verici şeyler olacak!”

Today, I’m delighted to announce that @Xiaomi and @leica_camera have developed a global strategic partnership in imagery technology. Combining a photography legend with our innovation, we’re entering a new era in mobile photography. Exciting things to come in July! pic.twitter.com/xQqIHHV05f — leijun (@leijun) May 23, 2022

Daha öncesinde Leica markasını HUAWEI ile tanıyorken, sonrasında kendi telefonunu (Leica Leitz Phone 1) çıkarmıştı. Şimdi ise Çin’in önde gelen markası Xiaomi ile işbirliği içerisinde olacak.

Xiaomi 12 Ultra modelinin teknik özellikleri neler olacak?

Bu konu hakkında detaylı bilgi olmasa da önceki modellere göz attığımızda teknik özelliklerine ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Ekran tarafında 6.8 boyutunda 2K çözünürlüğe sahip, 120Hz ekran tazeleme oranı sunan ve 1500nit parlaklık değerine ulaşan ekran, HDR10+ ve Dolby Vision desteğini de sağlaması bekleniyor. İşlemci tarafında da yine marka tarafından açıklanan ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon’un en yeni platformu 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alacak. Ayrıca 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunacak. Kamera konusunda detaylı bilgi bulunmasa da, Leica işbirliğinde hazırlanacak ve 10x periskop kamerası, 100x dijital zoom yapabilecek. JBL tarafından güçlendirilen stereo hoparlöre sahip olacak model 5000 mAh bataryasından güç alacak ve 120W HyperCharge ile kısa sürede şarj olacak.