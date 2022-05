Daha öncesinde sızıntı olarak konuşulan Xiaomi-Leica işbirliği sonunda resmiyet kazandı. Bu sabah saatlerinde Xiaomi CEO’su Leijun ortaklığı duyurdu.

Henüz resmiyet kazanmasa da Xiaomi, yeni akıllı telefonunu Temmuz ayında tanıtacak. Tanıtılacak olan modelin detayları belli olmasa da sızıntıların büyük kısmı Xiaomi tarafında üst seviye bir akıllı telefon olacağı yönünde. Bu modelin ise markanın iki senedir üst seviyede çıkardığı Ultra model olacak. Sadece Çin’e özel çıkan Xiaomi Mi 10 Ultra, markanın onuncu yıla özel telefonu olmuştu. Xiaomi Mi 11 Ultra ile devam eden seri şimdi ise 12 Ultra olarak çıkış yapacak.

Leijun işbirliği hakkında ise şunları dile getirdi: “Bugün, @Xiaomi ve @leica_camera’nın görüntü teknolojisinde küresel bir stratejik ortaklık geliştirdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bir fotoğrafçılık efsanesini inovasyonumuzla birleştirerek mobil fotoğrafçılıkta yeni bir döneme giriyoruz. Temmuz’da heyecan verici şeyler olacak!”

