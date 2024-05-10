Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından gerçekleştirilen dev bir hamle, bankacılık sektöründe çığır açıyor. 7 kamu bankasının ATM hizmetini tek bir çatı altında toplayan Türkiye’nin ATM Merkezi (TAM), müşterilere inanılmaz bir kolaylık sunuyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT müşterileri artık herhangi bir ek ücret ödemeden TAM ATM’lerinden işlem yapabilecek.

Türkiye’nin ATM Devrimi: İşte Türkiye’nin ATM Merkezi TAM!

TAM ATM’leri, Türkiye’nin dört bir yanında 5.600 noktaya konumlandırıldı ve hizmet vermeye başladı. Yakın gelecekte ise 19.000 noktada daha TAM ATM’si kurulması planlanıyor. Müşteriler, kendi bankalarının ATM’sinden yapabildikleri tüm işlemleri artık TAM ATM’lerinden de gerçekleştirebilecekler.

Türkiye’deki toplam ATM sayısının yüzde 36’sını oluşturan TAM ATM’leri, ülkedeki ATM’lerden yapılan işlemlerin ise yüzde 40’ını karşılıyor. Şu an için Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT müşterileri, TAM ATM’lerinden ek ücret, ek komisyon veya ek masraf ödemeden faydalanabiliyorlar. Diğer bankaların da gelecekte TAM ATM platformuna katılması planlanıyor.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, diğer bankalarla görüşmelerin devam ettiğini ve sisteme katılımlarının öngörüldüğünü belirtti. Çakar, “Bugün 7 bankayla hayata geçirdiğimiz bu platformun yayılarak daha farklı bankaların da sisteme katılacağını öngörüyoruz. Bu konuda birkaç bankanın da talepleri vardı. Ön görüşmeler yapıldı.” dedi.

TAM projesinin lansmanında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise projenin önemine vurgu yaparak, “Burada (TAM projesi) her ne kadar belli bir alanda rekabetten çekiliyor gibi olsanız da aslında kaynakları ortak kullanıma sunduğunuz için çok değerli bir proje. Onun için başından beri Bakanlık olarak destekledik ve bugün bu projenin hayata geçirilmesi, ülkemiz açısından çok değerli.” şeklinde konuştu.

Umuyoruz ki bu adım ATM işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık olur ve ATM sırası bekleme artık hayatımızdan çıkar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TAM ATM sayısı yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!