Oyun dünyasında bir fırtına kopuyor! Steam, Epic Games ve Green Man Gaming gibi dev platformlar, PlayStation Network erişimi olmayan ülkelerde Ghost of Tsushima ön siparişlerini iptal etmeye başladı. Bu radikal adım, PlayStation Network’ün tartışmalı uygulamalarıyla iyice kızdırdığı oyunseverleri şoke etti. Nedir bu PSN dayatması?!

Oyuncuları İsyan Ettiren Karar: PlayStation Network Olmayan Ülkelerde Ghost of Tsushima Siparişleri İptal Ediliyor!

PlayStation Network, dünya genelinde 170’ten fazla ülkede kullanılamıyor ve bu, oyuncuların hesaplarını ağ ile bağlayıp çok oyunculu modları oynamalarına engel oluyor. Ancak iş Ghost of Tsushima gibi büyük yapımlara geldiğinde, bu durumun hoş karşılanmadığı aşikâr. Oyun satış platformları da durumu göz önünde bulundurarak ön sipariş veren kullanıcıların siparişlerini birer birer iptal etmeye başladılar.

Steam’den gelen acı haberle oyuncular sarsıldı. Mesajda, “Ön sipariş verdiğiniz oyun için ücret iadesi alacaksınız – Ghost of Tsushima. Yayıncı artık bu oyunun bir kısmı için ikinci bir hesap gerektiriyor ve bu hesap sizin ülkenizde oluşturulamaz.” ifadeleri yer aldı. Ancak bu dramatik gelişme hakkında ne oyun platformları ne de Sony sessizliklerini bozdu. Oyuncular, bu kararın ardındaki gerçek nedeni merakla bekliyorlar.

Bu olay, PlayStation Network’ün son dönemde giderek artan tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Hatırlarsanız daha önce Helldivers 2 ile böyle bir saçmalık yaşanmış ve Sony geri adım atmak zorunda kalmıştı. Neden oyunlarda PSN dayatması yapıldığına dair net bir bilgi yok.

Oyun topluluğu, zorunlu abonelikler ve kısıtlanmış oyun özellikleri konusunda endişelerini dile getiriyor. Ancak şu anda, bu kararın oyuncular için ne anlama geldiği hakkında bir netlik yok. Eğer Ghost of Tsushima oynamak istiyorsanız, bu karar sizi üzebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Steam, Epic ve GMG gibi platformlardan gelen Ghost of Tsushima iptal adımı ne anlama geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!