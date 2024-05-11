ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm, bir süredir 2025 yılının amiral gemisi yonga seti olacak olan Snapdragon 8 Gen 4 üzerinde çalışıyor. Bugün ise yonga setinin performansı hakkında birtakım sızıntılar yapıldı. Detaylara bakalım.

Snapdragon 8 Gen 4 performansı nasıl olacak?

Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntıda Snapdragon 8 Gen 4’ün performansından bahsedildi. Sızıntıya göre 8 Gen 4, grafiksel olarak zorlu bir mobil oyun olan Genshin Impact’i 1080p çözünürlükte çalıştırabilecek. Sızıntıda herhangi bir spesifik kıyaslama puanı belirtilmese de bu, çipin grafik ağırlıklı uygulamaları yönetme becerisini gösteriyor.

Digital Chat Station ayrıca 1 Ekim’e denk gelen Çin Ulusal Günü tatilinin ardından 8 Gen 4 yonga setli akıllı telefonları görmeye başlayacağımızı söylüyor.

Söylentilere göre yeni çiple piyasaya çıkacak ilk cihazın Xiaomi 15 serisi olacak. Ardından ise Redmi K80 serisi, OnePlus 13 gibi Çinli akıllı telefonlar gelecek.