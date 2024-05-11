ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm, bir süredir 2025 yılının amiral gemisi yonga seti olacak olan Snapdragon 8 Gen 4 üzerinde çalışıyor. Bugün ise yonga setinin performansı hakkında birtakım sızıntılar yapıldı. Detaylara bakalım.
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Snapdragon 8 Gen 4 performansı nasıl olacak?
Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntıda Snapdragon 8 Gen 4’ün performansından bahsedildi. Sızıntıya göre 8 Gen 4, grafiksel olarak zorlu bir mobil oyun olan Genshin Impact’i 1080p çözünürlükte çalıştırabilecek. Sızıntıda herhangi bir spesifik kıyaslama puanı belirtilmese de bu, çipin grafik ağırlıklı uygulamaları yönetme becerisini gösteriyor.
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