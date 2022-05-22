The Guardian‘ın haberine göre, Rusya Şubat sonunda Ukrayna’yı işgal ettiğinden beri YouTube, ihtilafla ilgili 70.000’den fazla videoyu kaldırmıştı. Şirket, The Guardian’a, içerik oluşturucuların istila gibi olayları reddetmesini veya önemsizleştirmesini yasaklayan büyük şiddet olayları politikasını ihlal ettiği için birçok videoyu kaldırdığını söyledi.

YouTube, yaptırım eylemini bozmadı, ancak Kremlin yanlısı gazeteci Vladimir Solovyov’a bağlı biri de dahil olmak üzere, taramada yaklaşık 9.000 kanalı askıya aldığını kaydetti. YouTube’un yayından kaldırdığı bazı videolar, işgalden bir “kurtuluş görevi” olarak bahsederek şirketin kurallarını çiğnedi.

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YouTube’un baş ürün sorumlusu Neal Mohan The Guardian’a verdiği demeçte, elbette Ukrayna’da olanlar büyük bir şiddet olayıdır. “Ve bu politikayı benzeri görülmemiş bir eylemde bulunmak için kullandık.” dedi.

Ek olarak YouTube, Ukrayna, Polonya ve Rusya’da çatışmayla ilgili “yetkili” içerik tüketen insan sayısında önemli bir artış gördü. Örneğin Ukrayna’da işgalle ilgili haber içeriği 40 milyondan fazla görüntülenme üretti. Mohan, The Guardian’a verdiği demeçte, “İlk ve muhtemelen en önemli sorumluluk, bu etkinlik hakkında bilgi arayan kişilerin YouTube’da doğru, yüksek kaliteli ve güvenilir bilgilere ulaşmasını sağlamaktır” dedi.

Hareket, YouTube gibi hizmetlerin yanlış bilgilerin çevrimiçi yayılmasını önlemede oynadığı kritik rolün altını çiziyor. Yalnızca Rusya’da, YouTube’un 90 milyondan fazla kullanıcısı var ve bu da onu ülkedeki en büyük video paylaşım platformu haline getiriyor. Şirketin RT ve Sputnik gibi devlet destekli ağlara karşı eylemleri, bu kuruluşların Kremlin’in mesajını yayma yetenekleri üzerinde çarpıcı bir etkiye sahipti.