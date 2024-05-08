Apple, merakla beklenen yeni iPad Pro ve iPad Air serilerini duyurdu ve önümüzdeki hafta satın alanlara göndermeye başlayacaklarını açıkladı. Ancak, bu sefer iPad kutularında alışılmış Apple çıkartmalarının olmayacağını öğrenmek bir hayal kırıklığı yarattı.

Cupertinolu teknoloji devi, Salı günü Apple Store ekiplerine dağıtılan bir not aracılığıyla bu kararı duyurdu ve çevresel hedeflerinin bir parçası olarak ambalajlarında plastik kullanımını azaltma yolunda bir adım attığını belirtti. Dolayısıyla, çıkartmaların kutulardan çıkarılmasının bir çevresel sorumluluk olduğunu vurguluyorlar.

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Ancak, müşterilerin talep etmeleri halinde sınırlı sayıda Apple logosu çıkartması içeren gönderilerle birlikte yeni iPad Pro veya iPad Air satın alabilecekleri belirtiliyor. Bu çıkartmaların sadece mağazalarda talep üzerine dağıtılacağı ve stokların tükendiğinde firmadan daha fazla sipariş edilebileceği ifade ediliyor.

Ancak, dikkat çeken bir nokta ise firmanın diğer perakendecilere çıkartma dağıtmayacak olması. Bu durum, iPad Pro veya iPad Air satın alanların sadece doğrudan bir Store’dan alışveriş yaparak çıkartmalara ulaşabilecekleri anlamına geliyor.

Cupertinolu firmanın bu kararı, şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine olan taahhüdünü vurgularken, aynı zamanda müşteriler arasında bazı hayal kırıklığı ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu yeni adım, teknoloji devinin ambalajlama ve atık yönetimi konusundaki çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor ve diğer teknoloji şirketlerine de benzer adımlar atmaları konusunda öncülük edebileceği düşünülüyor.