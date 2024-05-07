Not: Bu Ürün Dreame Türkiye tarafından incelenmesi amacıyla kanalımıza gönderilmiştir.

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Dreame artık Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Biz de bu videomuzda Aydoğan’ın 3-4 günlük süreçte kullandığı robot süpürgesi L20 Ultra’nın detaylarına bakıyoruz.

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Akıllı Kenar Temizliği

Dreame’nin ilk MopExtend robot süpürgesi, süpürgeliklerin ve diğer kenarların 2 mm yakınına kadar temizler. Akıllı MopExtend teknolojisi kenar temizliğine milimetrik hassasiyet getirir.

CleanGenius

Kir algılama teknolojisi sayesinde paspasları yıkayarak zemini tekrar paspaslayıp odayı tertemiz yapar.

Otomatik Robot Temizliği ve Bakımı

Doldurma ve boşaltma için su bağlantı kiti, otomatik boşaltma, paspası kendi kendine temizleme ve kurutma, otomatik su doldurma, otomatik solüsyon ekleme.

Gelişmiş Temizleme Sistemi

Güçlü Vormax Emiş Sistemi, 7.000 Pa emiş gücüne, kaldırılabilir kauçuk fırçaya ve paspas çıkarma teknolojisine sahiptir. 7.000 Pa emiş, ev kirlerini halılardan ve sert zeminlerden çeker. Daha derindeki kirleri süpürmek için paspaslar çıkarılır ve halının ıslanma olasılığı ortadan kaldırılır.

Daha Fazla Veri Toplama Kabiliyeti ve Zeka

Pathfinder Akıllı Navigasyon, Yapay Zeka Eylemi ve 3B yapılandırılmış ışıklı engellerden kaçınma sistemi.