Xiaomi kutu içeriği için üzücü haber geldi. Apple’ın izinden gitmeyi tercih eden Xiaomi, kutudan şarj aletini kaldıracak gibi duruyor. Sadece şarj aleti değil, şarj kablosuna da güle güle diyebiliriz. Eskiden içinden kılıf, kulaklık, sticker ve şarj aleti gördüğümüz Xiaomi kutusu artık yok oluyor. Xiaomi kutu içeriği Apple gibi olacak!

Xiaomi Kutu İçeriği Artık Şarj Aleti İçermeyecek!

Popüler Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Avrupa’da piyasaya sürdüğü Redmi 13 serisi ile dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu serinin kutusundan şarj cihazı çıkmıyor. Bu durum, Xiaomi’nin stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor olabilir. Xiaomi kutu içeriği değişecek gibi duruyor.

Xiaomi tarafından henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da, şirketin gelecekteki telefon modellerinin özellikle Avrupa’da şarj cihazı olmadan satışa sunulabileceği spekülasyonları yapılıyor. Ancak üst düzey modellerin hala şarj cihazıyla birlikte gelebileceği belirtiliyor. O kadar para verdik hani şarj aleti dememiz gerekmeyecek. Ancak diğer Xiaomi telefon kutu içeriğinden şarj aleti kaldırılabilir.

Şu anda Xiaomi, Redmi 13 için 33W hızlı şarj cihazını öneriyor. 33W genelde Xiaomi ile özdeşleşmiş bir şarj hızı. Bu da Xiaomi’nin şarj cihazlarını ayrı olarak satmayı düşündüğünü gösteriyor. Bu yaklaşım, Apple ve Samsung diğer büyük akıllı telefon üreticileri tarafından da benimsenen bir trend. Bu trendin savunucuları, birden fazla şarj cihazına sahip olan kullanıcıların elektronik atıkları azalttığını ve fiyatların düşebileceğini savunuyor.

Xiaomi’nin web sitesinde yer alan bilgilere göre, Redmi 13’ün kutusunda ne bir güç adaptörü ne de veri kablosu bulunmuyor. Şirketin bu kararı, uyumlu bir şarj cihazı olmayan tüketiciler arasında rahatsızlık yaratabilir, özellikle eski telefonlarını şarj cihazı ile birlikte satmak isteyenler bu karara tepki gösterecektir.

Piyasa analistleri, tüketicilerin düşük kaliteli üçüncü taraf şarj cihazlarına yönelebileceğini ve bu durumun güvenlik riskleri doğurabileceğini belirtiyorlar. Özellikle Xiaomi’nin kullanıcı tabanı düşünüldüğünde, bunun olasılığı daha yüksek. Zira zaten uygun fiyatlı telefon arayan kullanıcılar, pahalı ve orijinal aksesuarlara ek para vermeyecektir.

Xiaomi kutu içeriği kararı ayrıca aksesuar satışlarını artırma stratejisinin bir parçası olarak da değerlendirilebilir. Şirket, şarj cihazlarını ayrı olarak satışa sunarak, kutudan çıkarılan şarj cihazlarının maliyetini telafi edebilir. Bununla beraber, büyük ihtimalle Xiaomi de Samsung ve Apple gibi çevrecilik kartını oynayacak.

Bu stratejinin tüm Xiaomi telefonlarında mı uygulanacağı yoksa belirli modellerle mi sınırlı kalacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak tüketicilerin tepkisini ölçmek için yapılan test çalışmaları sonucunda bu durumun netlik kazanması bekleniyor. Her durumda, bu hamlenin akıllı telefon endüstrisi ve tüketici alışkanlıkları üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi kutusundan şarj aleti çıkmayacak olması doğru bir karar olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!