Apple, merakla beklenen iOS 18 güncellemesini 10 Haziran’da duyurmuştu. Güncellemenin ardından ilk geliştirici beta sürümü de kısa sürede piyasaya sürüldü. Ancak bu sürümde doğal olarak hatalar vardı. Bugün ise iOS 18 Beta 2 güncellemesi geliştiricilerin beğenisine sunuldu.

iOS 18 Beta 2 ile gelen yenilikler neler?

Geliştiricilerin bu yeni yapıdan bekleyebileceği birçok iyileştirme ve ekleme bulunuyor. Şirket, geçen hafta yaptığı açıklamada, geliştiricilerin iPhone Yansıtma ve SharePlay Ekran Paylaşımı gibi iki büyük yeniliğe dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir: iOS 18 bilinmeyen özelliği çıktı, pili biten iPhone saat gösterecek

iPhone Yansıtma özelliği, kullanıcıların iPhone ekranlarını Mac’e yansıtarak cihazda olan bitenleri tam kontrol altına almalarına ve cihazla etkileşime geçmelerine olanak tanır. Bu özellik, özellikle geliştiriciler ve profesyonel kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Mac ile iPhone arasındaki bu entegrasyon, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

SharePlay Ekran Paylaşımı ile kullanıcılar, başkalarının ekranlarındaki içeriklerle etkileşime geçebilir ve çeşitli görevlerde rehberlik edebilirler. Bu özellik, kullanıcıların diğer kişilerin iPhone’larını adeta kontrol edebilmelerini ve hareketlerde bulunmalarını sağlar. Özellikle uzaktan çalışma ve eğitim süreçlerinde büyük kolaylık sunacak olan bu yenilik, işbirliğini daha da verimli hale getirecek.

Apple, iOS 18 Beta 2 ve iPadOS 18 beta 2’den sonra sisteme yeni ek özellikler de ekleyeceğini duyurdu. Bu nedenle, beta sürümlerini kontrol etmek önem taşıyor. Geliştirici hesabı olmayanların, Apple’ın web sitesine giderek bir hesap oluşturmaları mümkün.